Школьники обстреляли младшеклассника из пневматики в российском городе

Прокуратура: Школьники обстреляли младшеклассника из пневматики в Томске
Фото: istockphoto/Aleksei Smyshliaev

Томская прокуратура организовала проверку по факту инцидента у гимназии № 26 в областном центре. По предварительным данным, подростки выстрелили в ученика младших классов из пневматического оружия.



В пресс-службе надзорного ведомства уточнили, что у мальчика, предположительно, появился крупный синяк.

Прокуроры намереваются оценить работу органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также проверить соблюдение требований законодательства об обороте оружия. К выяснению обстоятельств подключились следователи СКР и сотрудники полиции.

Ранее сведения о случившемся распространились в местных Telegram-каналах. Сообщалось, что пострадал четвероклассник, а стрелявшие попали ему в ногу.

Перед этим стало известно, что воспитанника ЦСКА избили и расстреляли в Подмосковье.

Никита Кротов

