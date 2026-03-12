Глава СК РФ запросил доклад о нападении на семью с битами и дубинками на Камчатке
Бастрыкин запросил доклад о нападении на семью из-за парковочного места на Камчатке
Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил представить доклад о расследовании драки, которая произошла из-за парковочного места в Петропавловске-Камчатском. Об этом сообщили в Telegram-канале «Следком».
Согласно материалу, про конфликт стало известно из-за публикаций в соцсетях. Поступила информация, что группа приезжих напала на местных жителей Петропавловска-Камчатского. В результате отец и сын получили травмы от оппонентов, которые использовали биты и дубинки. Также пострадала мать, пытавшаяся остановить избиение.
Выяснилась судьба братьев-школьников, которые пропали в Петербурге без телефонов
Отмечается, что один из нападавших допустил публичные оскорбительные высказывания в адрес потерпевших и других граждан. Полиция возбудила уголовное дело по факту случившегося.
«Председатель Следственного комитета Российской Федерации поручил руководителю следственного управления по Камчатскому краю Кулакову В.В. инициировать вопрос о передаче уголовного дела в производство следственных органов СК России, а также дать правовую оценку публичным высказываниям участников конфликта», — говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что в Таиланде на Пхукете загадочным образом пропал 25-летний российский блогер и танцор Константин, который не смог продлить свою тайскую визу. Отец исчезнувшего парня обратился в местную полицию и консульство, поскольку в последний раз сын выходил на связь со знакомыми почти два месяца назад — 19 января.