Глава СК РФ запросил доклад о нападении на семью с битами и дубинками на Камчатке

12 марта 2026, 02:49

Бастрыкин запросил доклад о нападении на семью из-за парковочного места на Камчатке

Александр Бастрыкин (Фото: www.kremlin.ru)

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил представить доклад о расследовании драки, которая произошла из-за парковочного места в Петропавловске-Камчатском. Об этом сообщили в Telegram-канале «Следком».





Согласно материалу, про конфликт стало известно из-за публикаций в соцсетях. Поступила информация, что группа приезжих напала на местных жителей Петропавловска-Камчатского. В результате отец и сын получили травмы от оппонентов, которые использовали биты и дубинки. Также пострадала мать, пытавшаяся остановить избиение.





«Председатель Следственного комитета Российской Федерации поручил руководителю следственного управления по Камчатскому краю Кулакову В.В. инициировать вопрос о передаче уголовного дела в производство следственных органов СК России, а также дать правовую оценку публичным высказываниям участников конфликта», — говорится в сообщении.