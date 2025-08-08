Baza опубликовала кадры с места обрыва фуникулёра в Нальчике

08 августа 2025, 19:07

Фото: istockphoto/VEX Collective

Telegram-канал Baza опубликовал кадры с места обрыва фуникулёра в Нальчике. По предварительным данным, в больницу доставлена только одна женщина, остальным туристам помощь оказали на месте, сказано в материале.