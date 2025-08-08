Baza опубликовала кадры с места обрыва фуникулёра в Нальчике
Telegram-канал Baza опубликовал кадры с места обрыва фуникулёра в Нальчике. По предварительным данным, в больницу доставлена только одна женщина, остальным туристам помощь оказали на месте, сказано в материале.
Продолжается эвакуация людей, застрявших на высоте; по факту инцидента возбуждено уголовное дело.
Ранее сообщалось, что в курортной зоне Нальчика оборвался участок канатной дороги — предварительно говорилось о пострадавших. Аналогичный случай произошёл в августе прошлого года: тогда с остановившейся канатной дороги эвакуировали 12 человек, пострадавших не было.
Следственный комитет тогда возбудил дело по статье об оказании небезопасных услуг и провёл доследственную проверку; среди эвакуированных было четверо несовершеннолетних.
