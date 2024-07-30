Baza: мужчина показал детям свои гениталии и как ими пользоваться на пляже

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Собственные гениталии и как ими пользоваться показал детям мужчина, отдыхающий в Серебряном Бору. Об этом сообщает Telegram-канал «Baza». Уточняется, что все произошло 10 июля на пляже, который раньше считали нудистским. Виновника уже задержали полицейские.
Сначала задержанный разделся при ребенке, а затем совершил противоправные действия. Он сознался в совершенном деянии. Открыто уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера. Фигуранту грозит до 20 лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что в подмосковной Истре иностранца обвинили в приставаниях к малолетней девочке. По сообщению Следкома, им является 21-летний гражданин Узбекистана. Потерпевшая в возрасте 11 лет смогла оказать сопротивление. Обоих сейчас допрашивают.
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Никита Кротов