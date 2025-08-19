Baza: на Камчатке пытаются спасти детёныша косатки, застрявшего в пластиковом кольце
Уже полтора месяца специалисты пытаются помочь малышу косатки по кличке Фродо, который оказался в смертельной ловушке — его тело сжимает пластиковое кольцо.
Как пишет телеграм-канал Baza, история Фродо началась в начале июля, когда учёные заметили детёныша, плавающего рядом с матерью Вилли в водах Камчатки. Попытки освободить косатку не увенчались успехом — операция осложняется необходимостью не навредить животному.
Сейчас семья косаток часто появляется в районе мыса Кекурный, где работают исследователи. На помощь спешит известный специалист по спасению китообразных Павел Ткаченко, имеющий опыт подобных операций.
Учёные торопятся: полевой сезон завершается 30 августа, и если не успеть до этого срока, шансы спасти Фродо значительно уменьшатся.
