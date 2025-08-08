Достижения.рф

В Калифорнии из-за лесных пожаров эвакуированы свыше 50 тысяч человек

Фото: iStock/Toa55

Американский штат Калифорния вновь охватили лесные пожары. Из-за этого пришлось эвакуировать уже свыше 50 тысяч жителей.



Как сообщает telegram-канал Shot, очаг пожара находится в горной местности в округе Вентура. Там уже порядка 4200 жителей и около 1400 строений находятся под распоряжением об эвакуации.

Возгорание ликвидируют свыше 250 пожарных. К тому же задействованы 11 самолетов и семь вертолетов. Специалисты предупреждают, что ситуация может усугубиться из-за засухи, жары и повышенной влажности.

Напомним, что Калифорния столкнулась с мощными лесными пожарами этой зимой.

Иван Мусатов

