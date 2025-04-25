Baza: погибший при взрыве в Балашихе был военным

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Погибшим, по предварительной информации, во время взрыва автомобиля в микрорайоне Авиаторов Балашихи был военнослужащий, сообщает телеграм-канал Baza.
Также Baza информирует, что в машине была установлена бомба. Уточняется, что взрывное устройство сдетонировало, когда погибший мужчина проходил мимо автомобиля. Военнослужащий жил в этом же районе.
По словам очевидцев, автомобиль был переведён на газ. Сначала прозвучал громкий хлопок, а позже — произошло возгорание. Машина полностью уничтожена.
Как стало известно позже, погибший, по предварительным данным, — замначальника ГОУ Генштаба ВС РФ Ярослав Москалик.
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По словам очевидцев, автомобиль был переведён на газ. Сначала прозвучал громкий хлопок, а позже — произошло возгорание. Машина полностью уничтожена.
Как стало известно позже, погибший, по предварительным данным, — замначальника ГОУ Генштаба ВС РФ Ярослав Москалик.
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Анастасия Чубина