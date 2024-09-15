Baza: механик нашел в каршеринге свыше 70 свертков с веществами

Массовое ДТП с участием въехавшего в стоящие у светофора машины МАЗа произошло под Челябинском. Об этом сообщает Telegram-канал регионального областного управления МВД. Уточняется, что все произошло на трассе Южноуральск — Магнитогорск. Среди пострадавших пассажир и водитель легковушки.