Baza: механик нашел в каршеринге свыше 70 свертков с веществами

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Свыше 70 свертков с неизвестным веществом обнаружил механик одного из автосервисов в каршеринговом «Лексусе», сообщает Baza. Все произошло 12 сентября. Неожиданная находка «всплыла» при вскрытии коробки передач.
Работник сообщил об этом начальству, руководство порекомендовало избавиться от всего найденного, но, когда выяснилось количество — потребовало связаться с полицейскими.
Прибывший наряд изъял свертки и передал их экспертам. Водитель, который забыл «груз», сейчас разыскивается. Регион, где все произошло, не уточняется.
Ранее сообщалось, что актера из сериала «Король и шут» Евгения Ткачука подозревают в перевозке наркотиков. Знаменитость взяли в аэропорту «Пулково» в Петербурге.
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Прибывший наряд изъял свертки и передал их экспертам. Водитель, который забыл «груз», сейчас разыскивается. Регион, где все произошло, не уточняется.
Ранее сообщалось, что актера из сериала «Король и шут» Евгения Ткачука подозревают в перевозке наркотиков. Знаменитость взяли в аэропорту «Пулково» в Петербурге.
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Никита Кротов