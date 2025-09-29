Baza: После нападения в архангельском колледже возбудили уголовное дело
После резни в архангельском колледже возбудили уголовное дело в отношении сотрудников охраны — им вменяют оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Источники «Базы» утверждают, что речь идёт о частном охранном предприятии «Фобос»: руководство уже допрашивают, не исключаются задержания. По данным издания, вооружённый бывший студент беспрепятственно проник на территорию учебного заведения и напал на преподавателей.
Педагог Ольга Иванова, получившая серьёзное ранение в область надплечья, пришла в сознание после успешно проведённой операции, её состояние стабилизировали.
Специалист Татьяна Винокурова остаётся в реанимации — ножевой удар пришёлся в область груди, врачи борются за её жизнь. Следственный комитет квалифицировал действия подозреваемого как покушение на убийство двух и более лиц, совершённое из хулиганских побуждений.
