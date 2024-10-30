Shot: вертолет Ми-8 с пассажирами экстренно сел в Хабаровском крае

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Экстренную посадку в Хабаровском крае совершил вертолет Ми-8, на борту которого находилось 19 пассажиров. Как информирует SHOT, винтокрылая машина летела в населенный пункт Бриакан, судно принадлежит «Универсал-Авиа».
Всего в вертолете, севшем неподалеку от Тугура, находились 22 человека. Трое являются членами экипажа. По предварительной информации, никто не пострадал. На место происшествия летят спасатели. Сейчас выясняются обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что в Ставрополье совершил жесткую посадку самолет Ан-2. Кроме того, крушение санитарного вертолета произошло в Кировской области. Уточнялось, что погибли четыре человека: врач, пилот и два фельдшера.
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Никита Кротов