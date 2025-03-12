Экс-главу Управления на транспорте МВД РФ по ПФО Бережного задержали в Москве

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Бывшего главу Управления на транспорте МВД РФ по Приволжскому федеральному округу Александра Бережного задержали в Москве. Об этом пишет Telegram-канал Baza. По данным авторов публикации, 49-летнего генерал-майора взяли сотрудники ФСБ России.
По версии следствия, фигурант в 2023 году отдал приказ принять невыполненные ремонтные работы здания полиции. Кроме того, следователи подозревают Бережного в том, что он использовал подложные документы, ставя на учет служебный катер «Нептун 550», а также используя его в личных целях.
Бережной занимал должность с 2017 года, имеет государственные награды. Покинул должность осенью прошлого года.
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Бережной занимал должность с 2017 года, имеет государственные награды. Покинул должность осенью прошлого года.
Ранее сообщалось о госпитализации 20 лицеистов с гастроэнтеритом в Екатеринбурге.
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Никита Кротов