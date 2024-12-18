Baza: в колокольне Троице-Сергиевой лавры в Сергиевом Посаде происходит пожар

Фото: istockphoto/Elena Pantiukhina
Пожар происходит в колокольне Троице-Сергиевой лавры в Сергиевом Посаде, передает Telegram-канал Baza. Уточняется, что горит кровля нижнего яруса. На место выдвинулись экстренные службы.
Ранее публиковались подробности поджога военкомата в центре Петербурга. С россиянином из Сестрорецка связались представители Службы безопасности Украины, когда он искал телефон техподдержки Госуслуг.
Позже молодой человек перевел аферистам почти миллион рублей, после чего те предложили ему «работу», скинув адрес военкомата и инструкцию по созданию коктейля Молотова.
Молодого человека задержали силовики, возбуждено уголовное дело по статье о теракте. Фигуранту грозит до 20 лет лишения свободы.
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Позже молодой человек перевел аферистам почти миллион рублей, после чего те предложили ему «работу», скинув адрес военкомата и инструкцию по созданию коктейля Молотова.
Молодого человека задержали силовики, возбуждено уголовное дело по статье о теракте. Фигуранту грозит до 20 лет лишения свободы.
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Никита Кротов