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Министерство инфраструктуры Польши сообщило, что порт в городе Гдыня обязан убрать из своей акватории российский танкер «Хатанга», стоящий там с 2017 года. Эту информацию передает РИА Новости.
«Согласно решению директора Морского управления в Гдыне, администрация Гдыньского порта обязана убрать российское судно «Хатанга», которое стоит в порту с 2017 года», — отмечается на странице ведомства в соцсети X.Решение принято директором Морского управления Гдыни, так как судно «угрожает безопасности судоходства и выведено из эксплуатации». На выполнение решения порту дано три месяца.
Руководство гавани также потребует от российского судовладельца возмещения расходов за весь период пребывания танкера. Портом приписки «Хатанги» является Мурманск.
Ранее сообщалось, что 4 февраля были названы государства, претендующие на раздел Украины. Польша попала в их число.
Также вечером 6 февраля евродепутат заявил о расколе Европарламента из-за помощи Киеву.
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