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Более 100 мертвых попугаев с травмами нашли в морозилке в антикафе Москвы

Фото: iStock/DmyTo

В антикафе Москвы в морозильной камере нашли более сотни мертвых попугаев с травмами. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры столицы в своем телеграм-канале.



Проверка заведения прошла после жалоб местных жителей. Сотрудники межрайонной природоохранной прокуратуры выявили в помещении, где содержались более 200 птиц, многочисленные нарушения законодательства об ответственном обращении с животными, ветеринарных норм и лицензионных требований.

В ходе проверки выяснилось, что у погибших птиц имелись травмы, несовместимые с жизнью. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными. Виновных уже привлекли к административной ответственности.

Ранее сообщалось, что ядовитые змеи выползли из квартиры в подъезд многоэтажного дома в Москве.

Лидия Пономарева

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