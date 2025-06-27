В МИД России пообещали наказать причастных к атаке на журналистов из Китая
Захарова: Виновных в атаке БПЛА на журналистов из КНР под Курском накажут
Виновные в посягательстве на жизнь китайских журналистов в Курской области будут определены и найдены. Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что виновники понесут заслуженное наказание.
Захарова объяснила, что Вооруженные силы Украины (ВСУ), ведя прицельный огонь по безоружным журналистам и устраивая на них охоту, стремятся скрыть правду о своих преступлениях, включая убийства гражданских лиц. Она призвала ответственные правительства осудить эти действия киевского режима.
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«Виновные в посягательстве на жизнь китайских журналистов будут установлены и понесут заслуженное неотвратимое наказание. (...) Призываем все ответственные правительства государств осудить это и другие злодеяния киевского режима и возвысить голос против атак на мирное население», — передает РИА Новости сообщение Захаровой, опубликованное на сайте российского дипведомства.Ранее стало известно, что корреспондент китайского телеканала Phoenix получил ранение от атаки БПЛА во время подготовки репортажа о мирных жителях. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн позже уточнил, что у журналиста диагностирована черепно-мозговая травма и ушибленная рана теменной области.