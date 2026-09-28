Бытовая ссора с мужем стоила россиянке жизни
В Хабаровском крае перед судом предстанет местный житель, расправившийся с женой. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по региону.
По версии следствия, все произошло в конце января в селе Удское Тугуро-Чумиканского района. В день трагедии в квартире собралась компания родственников. Во время застолья между супругами вспыхнула ссора на бытовой почве, в пылу которой мужчина сначала избил женщину, а затем заколол ее кухонным ножом.
Следователи собрали достаточную доказательственную базу. Городской прокурор направил уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.
Ранее сообщалось, что семейный конфликт на улице Бориса Жигуленкова в Москве закончился нападением на женщину и гибелью ее мужа. По предварительной информации, 54-летний мужчина приревновал 52-летнюю супругу, устроил ссору и несколько раз ударил ее ножом.
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