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Беременная женщина и шесть детей застряли на канатной дороге в России

В Уфе 14 человек застряли на канатной дороге
Фото: iStock/Diana Fitro

14 человек застряли на канатной дороге возле «Трамплина» в Уфе. Об этом сообщает телеграм-канал Mash Batash.



Инцидент произошел из-за внезапного отключения электричества, в результате которого кабинки фуникулера резко остановились. Среди застрявших оказались беременная женщина и шесть детей.

Посетителям пришлось вызывать спасателей. Прибывшие на место специалисты эвакуировали всех людей без происшествий.

Ранее сообщалось, что в Барнауле аттракцион с двумя детьми внутри упал с платформы вниз. Во время движения отсоединилась чаша, в которой находились мальчики двух и одиннадцати лет.

Лидия Пономарева

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