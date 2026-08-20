Беременная женщина и шесть детей застряли на канатной дороге в России
В Уфе 14 человек застряли на канатной дороге
14 человек застряли на канатной дороге возле «Трамплина» в Уфе. Об этом сообщает телеграм-канал Mash Batash.
Инцидент произошел из-за внезапного отключения электричества, в результате которого кабинки фуникулера резко остановились. Среди застрявших оказались беременная женщина и шесть детей.
Посетителям пришлось вызывать спасателей. Прибывшие на место специалисты эвакуировали всех людей без происшествий.
Ранее сообщалось, что в Барнауле аттракцион с двумя детьми внутри упал с платформы вниз. Во время движения отсоединилась чаша, в которой находились мальчики двух и одиннадцати лет.
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