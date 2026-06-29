Береза спасла жизнь выпавшему с 11-ого этажа мужчине в Петербурге
В Санкт-Петербурге произошел случай, который очевидцы уже назвали чудом: мужчина выжил после падения с 11-го этажа. Инцидент случился днем 29 июня на улице Маршала Казакова, пишет ИА «Регнум».
Как сообщают в социальных сетях свидетели произошедшего, падение смягчили ветви березы — это и спасло горожанина от гибели. По словам очевидцев, после приземления пострадавший смог самостоятельно подняться на ноги, дойти до ближайшей лавочки и присесть, чтобы перевести дух.
Прибывшие на место медики скорой помощи диагностировали у него переломы и множественные ушибы. Мужчину экстренно госпитализировали для проведения полного медицинского обследования. Обстоятельства происшествия уточняются.
Ранее в Люберцах спасли повисшего на проводах мужчину. Подробности в нашем материале.
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