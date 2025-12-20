Достижения.рф

Бешеный мужчина откусил пальцы дяде жениха на свадьбе лучшего друга

Шафера в Великобритании приговорили к пяти годам тюрьмы за укус на свадьбе
Фото: Istock/Sebastian Gorczowski

Суд в Великобритании приговорил 33-летнего шафера Дэниела Пизнелла к пяти годам лишения свободы. Мужчина напал на родственника жениха во время свадьбы. Об этом сообщает портал Daily Star.



Инцидент произошёл в мае 2023 года в пабе The Perch близ Оксфорда, где проходила свадьба Питера Грина. Пизнелл, который был шафером, употреблял алкоголь с утра. Персонал паба попытался выдворить его из-за неадекватного поведения, после чего мужчина затеял драку.

В ходе конфликта Пизнелл укусил дядю жениха за руку. В результате у пострадавшего частично ампутировали один палец, а кончик другого пальца жертва полностью потеряла.

Судья Иан Прингл охарактеризовал действия подсудимого как «поведение дикого животного». Кроме того, суд учёл, что после задержания в больнице Пизнелл угрожал «откусить нос» сотруднику полиции.

Ольга Щелокова

