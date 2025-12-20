Бешеный мужчина откусил пальцы дяде жениха на свадьбе лучшего друга

20 декабря 2025, 17:56

Шафера в Великобритании приговорили к пяти годам тюрьмы за укус на свадьбе

Фото: Istock/Sebastian Gorczowski

Суд в Великобритании приговорил 33-летнего шафера Дэниела Пизнелла к пяти годам лишения свободы. Мужчина напал на родственника жениха во время свадьбы. Об этом сообщает портал Daily Star.