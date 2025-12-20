Бешеный мужчина откусил пальцы дяде жениха на свадьбе лучшего друга
Суд в Великобритании приговорил 33-летнего шафера Дэниела Пизнелла к пяти годам лишения свободы. Мужчина напал на родственника жениха во время свадьбы. Об этом сообщает портал Daily Star.
Инцидент произошёл в мае 2023 года в пабе The Perch близ Оксфорда, где проходила свадьба Питера Грина. Пизнелл, который был шафером, употреблял алкоголь с утра. Персонал паба попытался выдворить его из-за неадекватного поведения, после чего мужчина затеял драку.
В ходе конфликта Пизнелл укусил дядю жениха за руку. В результате у пострадавшего частично ампутировали один палец, а кончик другого пальца жертва полностью потеряла.
Судья Иан Прингл охарактеризовал действия подсудимого как «поведение дикого животного». Кроме того, суд учёл, что после задержания в больнице Пизнелл угрожал «откусить нос» сотруднику полиции.
Ранее семья из Великобритании пронесла тело мёртвой бабушки на борт самолёта.
Читайте также: