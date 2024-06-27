Беспилотники атаковали «Редкинский опытный завод» в Тверской области

Поезд-дублер из Воркуты прибыл на станцию Инта в Коми. В него посадят пассажиров четырех вагонов сошедшего с рельсов поезда «Воркута-Новороссийск». Об этом проинформировал губернатор Владимир Уйба в Телеграм-канале.