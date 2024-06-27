Беспилотники атаковали «Редкинский опытный завод» в Тверской области

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Беспилотники боевиков Вооруженных сил Украины атаковали «Редкинский опытный завод» в Тверской области. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Сообщается, что первый раз завод был атакован около двух часов ночи. Удар был нанесен тремя беспилотниками.
По данным канала, один из дронов упал на крышу цеха №4 и взорвался. Второй беспилотник был сбит силами ПВО. Он упал недалеко от цеха. Еще один дрон хотел атаковать территорию предприятия легковоспламеняющихся жидкостей. Был поврежден трубопровод, в результате чего начался пожар. Спустя два часа завод атаковал еще один беспилотник, который упал в районе цеха №4. Сотрудники предприятия были эвакуированы. О пострадавших не сообщалось.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее в Мариуполе обнаружили схрон украинских диверсантов со взрывчаткой. Всего было изъято шесть штук кумулятивных зарядов, восемнадцать кг пластида, 11 мин МОН-50, столько же гранатомётных выстрелов и девять ручных гранат. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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По данным канала, один из дронов упал на крышу цеха №4 и взорвался. Второй беспилотник был сбит силами ПВО. Он упал недалеко от цеха. Еще один дрон хотел атаковать территорию предприятия легковоспламеняющихся жидкостей. Был поврежден трубопровод, в результате чего начался пожар. Спустя два часа завод атаковал еще один беспилотник, который упал в районе цеха №4. Сотрудники предприятия были эвакуированы. О пострадавших не сообщалось.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее в Мариуполе обнаружили схрон украинских диверсантов со взрывчаткой. Всего было изъято шесть штук кумулятивных зарядов, восемнадцать кг пластида, 11 мин МОН-50, столько же гранатомётных выстрелов и девять ручных гранат. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова