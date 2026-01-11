Осквернившего портреты ветеранов в Ейске задержали

11 января 2026, 20:25

Осквернивший портреты ветеранов в Ейске сделал это в пьяном состоянии

Фото: istockphoto/Rawf8

53-летнего жителя Ейска, причастного к осквернению Доски почёта с портретами ветеранов Великой Отечественной войны и Героев России, установила полиция. Как сообщили в ГУМВД России по Краснодарскому краю, мужчина пояснил, что действовал в состоянии алкогольного опьянения.





Ранее в СМИ и Telegram-каналах появилась информация о том, что неизвестные облили фотографии на Доске почёта жидкостью. В СК России уточняли, что инцидент произошёл в январе 2026 года, после чего глава ведомства Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.



