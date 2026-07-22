Бетоносмеситель врезался в пассажирский автобус в Кузбассе

22 июля 2026, 13:49

Фото: iStock/conejota

Вечером 21 июля на автодороге «Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий — Кемерово — Юрга» недалеко от Кемерова бетономешалка врезалась в пассажирский автобус, который остановился для посадки и высадки людей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.





По данным VSE42.RU, 23-летний водитель Hino FS при движении не соблюдал безопасную дистанцию и столкнулся с автобусом, в котором находилось порядка 50 пассажиров. Четверым из них потребовалась госпитализация из-за полученных травм.





«В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия», — пишет «Сiбдепо».