Бетоносмеситель врезался в пассажирский автобус в Кузбассе
Вечером 21 июля на автодороге «Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий — Кемерово — Юрга» недалеко от Кемерова бетономешалка врезалась в пассажирский автобус, который остановился для посадки и высадки людей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.
По данным VSE42.RU, 23-летний водитель Hino FS при движении не соблюдал безопасную дистанцию и столкнулся с автобусом, в котором находилось порядка 50 пассажиров. Четверым из них потребовалась госпитализация из-за полученных травм.
«В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия», — пишет «Сiбдепо».
По словам очевидцев, грузовой автомобиль двигался на большой скорости. Полицейские устанавливают детали происшествия и проводят проверку. На водителя большегруза завели административное дело из-за нарушения ПДД.