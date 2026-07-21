Настоятель храма в Хомутово трагически скончался в ДТП с туристическим автобусом
В ДТП под Листвянкой погиб настоятель храма в Хомутово. Об этом утром 21 июля сообщает Telegram-канал Babr Mash, публикуя кадры с места происшествия.
Авария случилась накануне вечером – внедорожник Mitsubishi Pajero, за рулём которого находился 59-летний протоиерей Вячеслав Пушкарев, столкнулся с пассажирским автобусом Yutong. Священник скончался на месте от полученных травм.
В салоне автобуса в тот момент находились 25 туристов, несколько из них отделались лёгкими ушибами и ссадинами. Следственный комитет уже начал проверку по факту происшествия.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Норвегии около трёх десятков оленей перешли границу с Россией. Их владельцы недовольны сложившейся ситуацией — животных не выходит вернуть из-за проблем с получением виз.
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