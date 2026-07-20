Пьяный водитель угробил жизнь подростка в ДТП во Владивостоке
Во Владивостоке на острове Попова произошла авария, в результате которой погиб 17-летний юноша. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморского края.
В момент ДТП за рулём автомобиля Suzuki Escudo находился мужчина в состоянии алкогольного опьянения. Водитель не справился с управлением, из‑за чего транспортное средство опрокинулось.
В результате происшествия 17‑летний пассажир получил травмы, несовместимые с жизнью. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Прокуратура взяла на контроль ход расследования.
Ранее в Петербурге автомобиль столкнулся с мотоциклом. Пострадавшую байкершу доставили в больницу с множественными травмами.
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