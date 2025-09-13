Безбилетники с ножом напали на контролёров и пассажиров электрички в Подмосковье
Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по г. Москве
Агрессивные мужчины с ножом напали на контролёров и пассажиров подмосковной электрички. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Росгвардии по городу Москве.
Всё произошло на перегоне станций Подольск – Столбовая. Группа мужчин отказалась оплачивать проезд, что спровоцировало конфликт с контролёрами. Словесная перепалка быстро переросла в драку.
В ходе инцидента один из нарушителей достал нож, а другой напал на пассажира, который заступился за контролёров. После задержания агрессивные мужчины принесли извинения за содеянное. Силовую поддержку в задержании дебоширов полицейским оказали сотрудники ОМОН «Меч» на транспорте ГУ Росгвардии по Москве.
Сейчас нарушителями занимается Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте (Центральное МСУТ) Следственного комитета РФ. По факту инцидента возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве, совершённом с применением оружия или предмета, используемого в качестве оружия.
Задержанные находятся под стражей на 48 часов и в ближайшие дни будут направлены в суд с ходатайством об аресте. Правоохранители продолжают расследовать инцидент.
