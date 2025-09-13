Безбилетники с ножом напали на контролёров и пассажиров электрички в Подмосковье

13 сентября 2025, 14:49

Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по г. Москве

Агрессивные мужчины с ножом напали на контролёров и пассажиров подмосковной электрички. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Росгвардии по городу Москве.