«Ты скоро сдохнешь всё равно»: неизвестный напал на пенсионерку с собакой в Нефтекамске
В Нефтекамске неизвестный напал на 82-летнюю пенсионерку, которая выгуливала собаку. Об этом сообщает издание «Подъём» со ссылкой на помогающую семье пострадавшей активистку.
Отмечается, что мужчина подошёл к местной жительнице, оттолкнул её и начал бить питомца о столб. Собаке диагностировали сильные ушибы.
Со слов собеседницы издания, мужчина подошёл к пенсионерке со словами о том, что его когда-то покусала собака, после показал шрам на ноге и приказал бабушке надеть намордник на пса. Затем он сказал пенсионерке: «Да ты скоро сдохнешь всё равно» и жестоко избил её питомца.
Сейчас неизвестного разыскивают полицейские.
Читайте также: