«Ты скоро сдохнешь всё равно»: неизвестный напал на пенсионерку с собакой в Нефтекамске

13 сентября 2025, 13:34

В Нефтекамске неизвестный напал на выгуливающую собаку пенсионерку

Фото: iStock/Hartmut Kosig

В Нефтекамске неизвестный напал на 82-летнюю пенсионерку, которая выгуливала собаку. Об этом сообщает издание «Подъём» со ссылкой на помогающую семье пострадавшей активистку.