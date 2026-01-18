Достижения.рф

В Дагестане в аварии из-за плохих погодных условий погибли двое людей, включая ребенка

Фото: iStock/z1b

В результате лобового столкновения двух автомобилей в Дагестане погибли два человека. Одной из жертв оказался трёхлетний ребёнок, сообщили в пресс-службе МВД республики.



ДТП произошло в субботу около 17:10 в Буйнакском районе. Предварительно, 53-летний водитель внедорожника Mitsubishi Pajero выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Lada Granta, которым управлял 50-летний мужчина.

От полученных травм водитель Lada и трёхлетний пассажир внедорожника скончались в больнице. Также пострадала 44-летняя мать погибшего ребенка.

На видео, которое выложили в официальном Telegram-канале МВД Дагестана, начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения управления Госавтоинспекции объяснил, что к аварии, вероятно, привели плохие погодные условия и несоблюдения скоростного режима.

Мария Моисеева

