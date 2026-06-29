Четверых охранников осудят за нападение на журналистов «Известий» в Москве
В Москве завершено расследование резонансного уголовного дела в отношении четырёх сотрудников частного охранного предприятия, которые обвиняются в воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов. Информация поступила 29 июня.
Как сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе Следственного комитета России, инцидент произошёл 19 декабря 2025 года в одном из гостиничных комплексов, расположенных на северо-востоке столицы. Съёмочная группа МИЦ «Известия» находилась там по редакционному заданию и вела репортаж о деятельности публичных персон, проводивших тренинги без наличия необходимой квалификации и разрешительных документов.
По версии следствия, охранники, достоверно зная, что перед ними работают представители прессы, применили к членам съёмочной группы физическую силу, а также повредили принадлежавшую им видеотехнику. В ходе расследования следователи Главного следственного управления СК России по Москве провели комплекс процессуальных мероприятий: допросили многочисленных свидетелей, детально исследовали видеозаписи, зафиксировавшие противоправные действия обвиняемых.
Собранные доказательства признали достаточными для направления дела в суд. Там его рассмотрят по существу.
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