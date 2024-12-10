«Не должен быть ждулей»: Парень бросившей младенца в туалете турецкого аэропорта Кати из Подмосковья расстался с ней

Екатерина Бурнаскина (Фото: соцсети)
В октябре 18-летняя россиянка Екатерина Бурнаскина тайно родила в туалете ребенка и бросила его в унитаз аэропорта Антальи. Младенца тогда удалось спасти благодаря уборщице. Преступницу задержали при попытке покинуть Турцию вместе с 47-летней матерью Еленой.
Недавно выяснилось, что молодой человек преступницы, Андрей, решил не ждать девушку из тюрьмы. Парень заявил, что такие поступки нельзя простить. Почему он передумал и что теперь будет с новорожденной — в материале «Радио 1».
Сначала Андрей думал о прощении и даже заявил, что готов принять Катю обратно при одном условии — ему не придётся воспитывать чужого ребёнка. За прошедшие 2 месяца мужчина передумал и решил порвать с Екатериной.
Он поделился, что 2 недели испытывал сильный стресс — не ел, не спал. Все это время друзья и родственники давили на него, не понимая, зачем ему нужна обманщица и преступница.
Фото: istock / kieferpix
До этого парень признавался, что не в курсе, кто является отцом ребёнка, а с Катей они встречались всего 6 месяцев. О факте беременности Бурнаскиной Андрею стало известно из прессы.
Он отметил, что советовал Екатерине обратиться к врачу из-за беспокоившего его состояния здоровья девушки. Кроме тошноты, парень знал об отсутствии у нее менструаций с февраля, но на все вопросы молодого человека она говорила, что это обычная изжога.
В разговоре с правоохранителями россиянка также утверждала, что не знала о своем положении. По одной из версий, у Екатерины всегда был лишний вес, поэтому беременность она, как и ее мать, могли попросту не заметить.
Адвокат Бурнашкиной сообщала, что девушка будет отвечать по турецким законам. Защита утверждает, что экстрадиция гражданки РФ не обсуждалась.
Андрей также рассказал, что сведений о Екатерине и ее дочери нет. Общаясь с семьей девушки, он выяснил, что малышку хочет удочерить отец Кати, став её опекуном.
Фото: istock / globalmoments
Со слов бывшего бойфренда, это можно будет сделать после очередного заседания суда, которое состоится в конце декабря. Помимо родственников Екатерины, права на ребенка может заявить и отец. Вот только кто именно папа — до сих пор неизвестно.
В пресс-службе уполномоченного при президенте России по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой уведомили, что недавно малышке оформили российское гражданство. В ведомстве добавили, что российские дипломаты сообщили властям Турции о намеренеии забрать девочку в Россию.
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«Не должен быть ждулей»
Сначала Андрей думал о прощении и даже заявил, что готов принять Катю обратно при одном условии — ему не придётся воспитывать чужого ребёнка. За прошедшие 2 месяца мужчина передумал и решил порвать с Екатериной.
Он поделился, что 2 недели испытывал сильный стресс — не ел, не спал. Все это время друзья и родственники давили на него, не понимая, зачем ему нужна обманщица и преступница.
Фото: istock / kieferpix
«Друзья говорили, что я не должен быть ждулей. В какой-то момент я понял, что надо себя отпускать от этой ситуации потихоньку. Я всё обдумал и принял решение закончить эти отношения и больше не ждать Катю из турецкой тюрьмы. Понимая, что она вообще сделала, и ждать её — это вот бессмысленно просто», — пояснил Андрей в разговоре с ИА «Регнум».После молодой человек оборвал все связи с семьей девушки, ее друзьями и знакомыми. Парень понял, что нужно оставить эту историю в прошлом и жить дальше.
Незаметная беременность
До этого парень признавался, что не в курсе, кто является отцом ребёнка, а с Катей они встречались всего 6 месяцев. О факте беременности Бурнаскиной Андрею стало известно из прессы.
Он отметил, что советовал Екатерине обратиться к врачу из-за беспокоившего его состояния здоровья девушки. Кроме тошноты, парень знал об отсутствии у нее менструаций с февраля, но на все вопросы молодого человека она говорила, что это обычная изжога.
В разговоре с правоохранителями россиянка также утверждала, что не знала о своем положении. По одной из версий, у Екатерины всегда был лишний вес, поэтому беременность она, как и ее мать, могли попросту не заметить.
Адвокат Бурнашкиной сообщала, что девушка будет отвечать по турецким законам. Защита утверждает, что экстрадиция гражданки РФ не обсуждалась.
Что будет с ребенком?
Андрей также рассказал, что сведений о Екатерине и ее дочери нет. Общаясь с семьей девушки, он выяснил, что малышку хочет удочерить отец Кати, став её опекуном.
Фото: istock / globalmoments
Со слов бывшего бойфренда, это можно будет сделать после очередного заседания суда, которое состоится в конце декабря. Помимо родственников Екатерины, права на ребенка может заявить и отец. Вот только кто именно папа — до сих пор неизвестно.
В пресс-службе уполномоченного при президенте России по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой уведомили, что недавно малышке оформили российское гражданство. В ведомстве добавили, что российские дипломаты сообщили властям Турции о намеренеии забрать девочку в Россию.
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Алина Юрчак