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В Пулково загорелся двигатель у Superjet 100

В аэропорту Пулково воспламенился двигатель у Superjet 100
Фото: iStock/Dushlik

Фото: iStock/Dushlik

В аэропорту Санкт-Петербурга Пулково у самолёта Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Россия» загорелся двигатель.
По данным Telegram-канала «Авиаторщина», инцидент произошёл несколько дней назад. Лайнер, на борту которого находились 85 пассажиров, должен был совершить рейс из Северной столицы в Нижний Новгород.

После посадки пассажиров и закрытия дверей пилоты приступили к включению двигателей. Во время запуска в одном из них произошло возгорание керосина, после чего процесс был прерван.



Самолёт отстранили от полётов, а пассажиров высадили в терминал. Позже они вылетели в пункт назначения на резервном судне.

В настоящее время проводятся технические работы.

В ноябре в аэропорту Антальи (Турция) загорелся cамолёт Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Азимут», который выполнял рейс из Сочи. Авиалайнер загорелся после жёсткой посадки, вызванной сдвигом ветра. Приземление происходило в сложных погодных условиях.

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