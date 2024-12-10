В Пулково загорелся двигатель у Superjet 100

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В аэропорту Санкт-Петербурга Пулково у самолёта Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Россия» загорелся двигатель.
По данным Telegram-канала «Авиаторщина», инцидент произошёл несколько дней назад. Лайнер, на борту которого находились 85 пассажиров, должен был совершить рейс из Северной столицы в Нижний Новгород.
После посадки пассажиров и закрытия дверей пилоты приступили к включению двигателей. Во время запуска в одном из них произошло возгорание керосина, после чего процесс был прерван.
Самолёт отстранили от полётов, а пассажиров высадили в терминал. Позже они вылетели в пункт назначения на резервном судне.
В настоящее время проводятся технические работы.
В ноябре в аэропорту Антальи (Турция) загорелся cамолёт Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Азимут», который выполнял рейс из Сочи. Авиалайнер загорелся после жёсткой посадки, вызванной сдвигом ветра. Приземление происходило в сложных погодных условиях.
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После посадки пассажиров и закрытия дверей пилоты приступили к включению двигателей. Во время запуска в одном из них произошло возгорание керосина, после чего процесс был прерван.
Самолёт отстранили от полётов, а пассажиров высадили в терминал. Позже они вылетели в пункт назначения на резервном судне.
В настоящее время проводятся технические работы.
В ноябре в аэропорту Антальи (Турция) загорелся cамолёт Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Азимут», который выполнял рейс из Сочи. Авиалайнер загорелся после жёсткой посадки, вызванной сдвигом ветра. Приземление происходило в сложных погодных условиях.
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Анастасия Ларина