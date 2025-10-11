Достижения.рф

В Москве на «Каширской» обрушились строительные леса

Фото: istockphoto/maxim4e4ek

Строительные леса обрушились в Москве у станции метро «Каширская». Инцидент произошел накануне, 10 октября.



По информации «Известий», под завалами могут находиться до пяти человек. На место уже направляются экстренные службы, обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее, 5 июня в Санкт-Петербурге на Загородном проспекте также рухнули строительные леса — они упали прямо на тротуар и едва не задели прохожих. Отмечалось, что элементы конструкции оторвались от фасада одного из зданий. Люди тогда не пострадали.

Перед этим сообщалось, что рабочий упал с 27-метровой высоты при демонтаже кровли в Ленобласти и погиб.

Никита Кротов

