В Москве на «Каширской» обрушились строительные леса
Строительные леса обрушились в Москве у станции метро «Каширская». Инцидент произошел накануне, 10 октября.
По информации «Известий», под завалами могут находиться до пяти человек. На место уже направляются экстренные службы, обстоятельства происшествия выясняются.
Ранее, 5 июня в Санкт-Петербурге на Загородном проспекте также рухнули строительные леса — они упали прямо на тротуар и едва не задели прохожих. Отмечалось, что элементы конструкции оторвались от фасада одного из зданий. Люди тогда не пострадали.
Перед этим сообщалось, что рабочий упал с 27-метровой высоты при демонтаже кровли в Ленобласти и погиб.
