Безработный россиянин жестоко избил жену и отправился за решетку
В Санкт-Петербурге задержали 48-летнего безработного за жестокое избиение 47-летней жены. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу и Ленобласти.
По версии следствия, все произошло днем 26 августа в квартире на Дальневосточном проспекте во время бытового конфликта. Женщину доставили в больницу с тяжелыми травмами, медики сообщили о произошедшем в полицию.
Правоохранители оперативно установили личность подозреваемого и задержали его в тот же день. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Фигуранта поместили в изолятор временного содержания. Теперь ему грозит до восьми лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что парень расправился со своей девушкой, застав ее дома с другим мужчиной в подмосковных Котельниках.
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