Безработный россиянин жестоко избил жену и отправился за решетку

28 августа 2026, 18:21

В Петербурге задержали мужчину, который жестоко избил жену

Фото: iStock/Diy13

В Санкт-Петербурге задержали 48-летнего безработного за жестокое избиение 47-летней жены. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу и Ленобласти.