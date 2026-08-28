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Безработный россиянин жестоко избил жену и отправился за решетку

В Петербурге задержали мужчину, который жестоко избил жену
Фото: iStock/Diy13

В Санкт-Петербурге задержали 48-летнего безработного за жестокое избиение 47-летней жены. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу и Ленобласти.



По версии следствия, все произошло днем 26 августа в квартире на Дальневосточном проспекте во время бытового конфликта. Женщину доставили в больницу с тяжелыми травмами, медики сообщили о произошедшем в полицию.

Правоохранители оперативно установили личность подозреваемого и задержали его в тот же день. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Фигуранта поместили в изолятор временного содержания. Теперь ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что парень расправился со своей девушкой, застав ее дома с другим мужчиной в подмосковных Котельниках.

Лидия Пономарева

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