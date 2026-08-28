Известного башкирского вора задержали в Москве
В Москве правоохранители задержали 69-летнего вора Омара Уфимского, который, по версии следствия, являлся лидером одной из организованных преступных группировок, действовавших на территории Уфы. Об этом информирует Telegram-канал Mash Batash.
В отношении задержанного возбудили уголовное производство по статье, предусматривающей ответственность за занятие высшего положения в преступной иерархии. На текущий момент фигурант находится под стражей.
Как установили оперативники, задержанный имеет обширный список предыдущих судимостей. По имеющимся данным, на протяжении длительного времени он осуществлял координацию действий других осужденных, отбывающих наказание в исправительных учреждениях Башкортостана.
Ранее вор объявил Будду соучастником в краже. Подробности — в нашем материале.
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