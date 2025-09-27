Мужчина жестоко изнасиловал подростка и слил видео в Сеть
В Грузии правоохранительные органы задержали 28-летнего мужчину. Его подозревают в совершении тяжкого преступления против несовершеннолетнего. Педофил изнасиловал лицо 2012 года рождения. Об этом информирует издание Sputnik Грузия.
По предварительной информации следствия, обвиняемый не только вступил в противоправную связь с подростком, но и записал свои действия на видео. После этого он опубликовал запись в социальной сети.
По закону Грузии, возраст добровольного согласия на интимные отношения составляет 16 лет. Поэтому следствие квалифицирует действия задержанного как уголовное преступление.
Правоохранители не разглашают данные, которые могут идентифицировать личность жертвы. Сейчас они решают вопрос о мере пресечения для подозреваемого. Ему грозит до 20 лет или пожизненное заключение. Расследование продолжается.
