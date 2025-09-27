Мужчина жестоко изнасиловал подростка и слил видео в Сеть

27 сентября 2025, 17:59

В Грузии задержали мужчину по подозрению в изнасиловании несовершеннолетнего

Фото: Istock/Serghei Turcanu

В Грузии правоохранительные органы задержали 28-летнего мужчину. Его подозревают в совершении тяжкого преступления против несовершеннолетнего. Педофил изнасиловал лицо 2012 года рождения. Об этом информирует издание Sputnik Грузия.