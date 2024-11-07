Безвинно отсидевшему 10 лет мужчине в США выплатят компенсацию в 3,7 млрд руб

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Компенсацию в 3,7 миллиарда рублей выплатят безвинно отсидевшему десять лет в американской тюрьме Райану Фергюсону, передает ABC 17. Мужчина обвинялся в расправе над спортивным журналистом издания Columbia Daily Tribune. Пострадавшего приговорили в 1993 году.
Друг Фергюсона дал ложные показания против него, а позже признался, что врал под присягой. В 2013 году Фергюсон был признан невиновным. Также стало известно, что прокуроры специально скрыли от суда доказательную базу, подготовленную защитой фигуранта.
Шесть полицейских разобрались в деле Фергюсона, подав иск на страховщиков из Traveler’s Insurance. Те утверждали, что страховка Фергюсона еще не действовала, когда ему выносили приговор.
Ранее сообщалось, за что женщине предложили отправиться на спецоперацию.
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Шесть полицейских разобрались в деле Фергюсона, подав иск на страховщиков из Traveler’s Insurance. Те утверждали, что страховка Фергюсона еще не действовала, когда ему выносили приговор.
Ранее сообщалось, за что женщине предложили отправиться на спецоперацию.
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Никита Кротов