Bild: Уже на четвёртом военном объекте в Германии обнаружены следы проникновения

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В немецком Гархинге неподалёку от Мюнхена обнаружены повреждения внешнего ограждения казармы бундесвера. За последнее время это уже четвёртый военный объект, на котором выявлены следы проникновения.
Об инциденте сообщило немецкое издание Bild со ссылкой на военное командование. По информации источника, на внешних воротах были обнаружены следы взлома. Проверка не выявила следов проникновения посторонних на территорию военного объекта, равно как и связи с тремя другими похожими случаями, произошедшими на этой неделе. На территории казарм в Гархинге расположен Центральный институт медицинского обслуживания.
Во вторник на базе НАТО в Гайленкирхене задержали постороннего при попытке проникнуть внутрь. В среду похожий инцидент произошёл в казармах ВВС в Кёльне. Там служащие заподозрили, что вода в водопроводе была отравлена неизвестными, что в ходе проверки не подтвердилось. В четверг повреждение забора обнаружили на базе бундесвера в Мехернихе.
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Александр Бойцов