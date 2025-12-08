«Можно на этом заработать»: режиссёр Андреасян высказался о теме насилия в Голливуде

08 декабря 2025, 23:01

Сарик Андреасян раскритиковал движение MeToo и усомнился в искренности звёзд

Сарик Андреасян (Фото: Instagram* / @sarik_andreasyan)

В шоу «50 вопросов» Сарик Андреасян высказал мнение о голливудских скандалах и заявил, что часть актёров, обвинявших Харви Вайнштейна, якобы смогли получить выгоду на фоне движения MeToo.





Режиссёр подчеркнул, что сам никогда не стал бы приглашать актрис на пробы в отель, и потому у него возникают вопросы к тем, кто соглашался на такие встречи, а спустя годы рассказывал о давлении и домогательствах.





«Многие поняли, что теперь можно об этом сказать и, как мне кажется, на этом заработать. Я все равно не совсем верю в чистые помыслы. <…> Большинство этих случаев, скорее всего, по обоюдному согласию», — заявил Андреасян.