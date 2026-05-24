Бывшего принца Эндрю заподозрили в неподобающем поведении по отношению к женщине
Правоохранительные органы изучают утверждение о ненадлежащем поведении экс-принца Эндрю в отношении женщины во время скачек на ипподроме Аскот (графство Беркшир). Об этом пишет The Times.
Согласно источникам издания, инцидент предположительно произошел в 2002 году. Сообщается, что вместе с Эндрю на мероприятии присутствовали его дочь принцесса Беатрис и тогдашний принц Чарльз (ныне король Карл III).
В публикации уточняется, что детективы полиции региона Темз-Вэлли рассматривают указанный эпизод в рамках более широкого расследования в отношении фигуранта, касающегося обвинений в неправомерном поведении при исполнении служебных обязанностей. Вместе с тем газета отмечает, что информация о том, поступало ли в полицию официальное заявление о возможном преступлении именно по этому факту, отсутствует. Подробности самого инцидента на скачках не раскрываются.
В начале декабря 2025 года Карл III лишил брата всех титулов. В конце февраля Эндрю задержали по делу о служебном злоупотреблении на посту торгового представителя — в связи с пересылкой американскому финансисту Джеффри Эпштейну государственных документов.
