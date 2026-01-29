Бывшего солиста британской группы признали виновным в изнасиловании
Бывший вокалист группы Spandau Ballet Росс Дэвидсон, известный как Росс Уайлд, оказался в центре скандала. Суд признал его виновным в изнасилованиях. Преступления произошли в Лондоне в 2015 году. Об этом пишет газета The Sun.
Мужчина познакомился с одной из жертв через приложение для знакомств. После кратковременного романа они не общались два года. В марте 2015 года женщина согласилась провести выходные у него дома в Финчли. По ее словам, певец стал агрессивным, и на следующее утро она обнаружила, что он ее изнасиловал.
Заявление о преступлении пострадавшая подала только в 2023 году, узнав о других обвинениях против Дэвидсона. Полиция нашла у него видеозапись с другой жертвой, кадры были сделаны на Пхукете в 2019 году. На них видно, как он трогает девушку, пока она спит. В июле 2024 года суд уже выносил приговор Дэвидсону по двум случаям сексуального насилия и вуайеризма.
