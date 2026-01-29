Бывшего солиста британской группы признали виновным в изнасиловании

29 января 2026, 09:57

Экс-солиста Spandau Ballet Дэвидсона признали виновным в изнасиловании

Фото: iStock/Vera Tikhonova

Бывший вокалист группы Spandau Ballet Росс Дэвидсон, известный как Росс Уайлд, оказался в центре скандала. Суд признал его виновным в изнасилованиях. Преступления произошли в Лондоне в 2015 году. Об этом пишет газета The Sun.