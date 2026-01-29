В Омске произошел серьезный инцидент
В Омске произошел серьезный инцидент: троллейбус проехал на красный сигнал светофора и сбил 11-летнего мальчика на пешеходном переходе. Авария случилась утром на проспекте Карла Маркса, рядом с торговым центром «Каскад». Об этом пишет РИА Новости.
По информации прокуратуры, водитель транспортного средства, выполняя маршрут № 4 с пассажирами, не остановился на запрещающий сигнал светофора. В этот момент ребенок начал переходить дорогу. В результате наезда мальчик получил тяжелые травмы и сейчас находится в реанимации. Правоохранители взяли ситуацию под контроль и решают вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге подросток выстрелил из пневматического пистолета в прохожую.
До этого смертельная авария с пассажирским автобусом произошла в Мьянме в регионе Магве. Жертвами трагедии стали более десяти членов театральной группы.
Читайте также: