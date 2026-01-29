29 января 2026, 09:42

РИА Новости: в Омске троллейбус проехал на красный и сбил школьника на переходе

Фото: iStock/Yury Karamanenko

В Омске произошел серьезный инцидент: троллейбус проехал на красный сигнал светофора и сбил 11-летнего мальчика на пешеходном переходе. Авария случилась утром на проспекте Карла Маркса, рядом с торговым центром «Каскад». Об этом пишет РИА Новости.