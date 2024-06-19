Бывшего совладельца крупных лизинговых компаний Тайчера задержали в Москве

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Правоохранители задержали бывшего совладельца лизинговых компаний «Трансфин-М» и «СГ-Транс» Алексея Тайчера. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.
Бизнесмена задержали утром 18 июня, в это же время шли обыски и выемка документов в «СГ-Транс». Силовики задержали еще пять человек по тому же делу, что и Тайчера.
В свою очередь Telegram-канал Vgudok сообщил, что бизнесмен был задержан сотрудниками ФСБ в одном из российских аэропортов. Также силовики задержали членов совета директоров «Трансфин-М» Александра Голанда и Ивана Благодатских. По информации газеты «Коммерсантъ», именно они купили лизинговую компанию после выхода Тайчера из ее капитала.
Ранее стало известно, что в Италии задержали основателя портала «Право.ру» и бывшего вице-губернатора Кемеровской области Дмитрия Чиракадзе. Его подозревают в организации побега сына экс-губернатора Красноярского края из-под домашнего ареста.
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В свою очередь Telegram-канал Vgudok сообщил, что бизнесмен был задержан сотрудниками ФСБ в одном из российских аэропортов. Также силовики задержали членов совета директоров «Трансфин-М» Александра Голанда и Ивана Благодатских. По информации газеты «Коммерсантъ», именно они купили лизинговую компанию после выхода Тайчера из ее капитала.
Ранее стало известно, что в Италии задержали основателя портала «Право.ру» и бывшего вице-губернатора Кемеровской области Дмитрия Чиракадзе. Его подозревают в организации побега сына экс-губернатора Красноярского края из-под домашнего ареста.
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Никита Иванов