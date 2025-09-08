Хозяек подмосковной «зоогостиницы-пыточной» задержали за жестокость и обман

08 сентября 2025, 21:55

В Подмосковье задержали владелиц зоогостиницы за жестокость и мошенничество

оригинал Фото: Istock/zoka74

Сотрудники правоохранительных органов задержали владелиц зоогостиницы в Чехове. Как сообщает подмосковное отделение СК РФ, против них уже заведены уголовные дела по статьям о мошенничестве и жестоком обращении с животными.