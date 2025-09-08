Достижения.рф

Хозяек подмосковной «зоогостиницы-пыточной» задержали за жестокость и обман

оригинал Фото: Istock/zoka74

Сотрудники правоохранительных органов задержали владелиц зоогостиницы в Чехове. Как сообщает подмосковное отделение СК РФ, против них уже заведены уголовные дела по статьям о мошенничестве и жестоком обращении с животными.



По данным следствия, хозяйки заведения обещали клиентам качественный уход за питомцами и содержание в хороших условиях. Однако вместо этого они помещали животных в крайне тесные клетки и содержали их в антисанитарии. В одном помещении одновременно находились до 30 собак.

Персонал зоогостиницы не имел необходимой квалификации, а среди сотрудников не было профессиональных кинологов. Владелицы скрывали от хозяев, что используют для питомцев электрошоковые ошейники.

Услуги заведения стоили около пяти тысяч рублей в сутки, а срок передержки часто достигал двух-трёх месяцев. Потерпевшими по делу проходят 15 владельцев собак. Следствие намерено ходатайствовать о мере пресечения в виде домашнего ареста для подозреваемых.

Ольга Щелокова

