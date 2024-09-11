В Ноябрьске двое школьников сожгли вертолет

Фото: istock/artolympic
В ночь на 11 сентября в Ноябрьске два подростка, 13 и 14 лет, пробрались на территорию вертолетной площадки аэропорта, где облили вертолет Ми-8 горючей жидкостью и подожгли его. Об этом информирует Telegram-канал Baza.
По данным канала, после того как подростки облили вертолет горючей жидкостью, они решили покурить и бросили сигарету в вертолет, но огонь не вспыхнул. Тогда ребята решили закурить еще раз и воткнуть сигарету в жидкость. В этот момент произошел взрыв.
В результате инцидента оба парня получили серьезные ожоги лица. Отбежав от места происшествия, они вызвали скорую помощь, медики доставили их в больницу. Вертолет сгорел почти полностью, осталась лишь хвостовая часть.
Во время допроса правоохранительными органами подростки признались, что им пообещали 5 миллионов рублей за «работу». Кроме того, они сообщили, что несколько дней назад подожгли вышку сотовой связи и за это получили 30 000 рублей. Сейчас полиция проводит расследование инцидента и выясняет все обстоятельства дела.
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В результате инцидента оба парня получили серьезные ожоги лица. Отбежав от места происшествия, они вызвали скорую помощь, медики доставили их в больницу. Вертолет сгорел почти полностью, осталась лишь хвостовая часть.
Во время допроса правоохранительными органами подростки признались, что им пообещали 5 миллионов рублей за «работу». Кроме того, они сообщили, что несколько дней назад подожгли вышку сотовой связи и за это получили 30 000 рублей. Сейчас полиция проводит расследование инцидента и выясняет все обстоятельства дела.
Фигуранты дела о гибели туристов в коллекторе хотели скрыть следы преступления. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова