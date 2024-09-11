В Ноябрьске двое школьников сожгли вертолет

В ночь на 11 сентября в Ноябрьске два подростка, 13 и 14 лет, пробрались на территорию вертолетной площадки аэропорта, где облили вертолет Ми-8 горючей жидкостью и подожгли его. Об этом информирует Telegram-канал Baza.