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В Ноябрьске двое школьников сожгли вертолет

11 сентября 2024, 09:11
Фото: istock/artolympic

Фото: istock/artolympic

В ночь на 11 сентября в Ноябрьске два подростка, 13 и 14 лет, пробрались на территорию вертолетной площадки аэропорта, где облили вертолет Ми-8 горючей жидкостью и подожгли его. Об этом информирует Telegram-канал Baza.
По данным канала, после того как подростки облили вертолет горючей жидкостью, они решили покурить и бросили сигарету в вертолет, но огонь не вспыхнул. Тогда ребята решили закурить еще раз и воткнуть сигарету в жидкость. В этот момент произошел взрыв.

В результате инцидента оба парня получили серьезные ожоги лица. Отбежав от места происшествия, они вызвали скорую помощь, медики доставили их в больницу. Вертолет сгорел почти полностью, осталась лишь хвостовая часть.



Во время допроса правоохранительными органами подростки признались, что им пообещали 5 миллионов рублей за «работу». Кроме того, они сообщили, что несколько дней назад подожгли вышку сотовой связи и за это получили 30 000 рублей. Сейчас полиция проводит расследование инцидента и выясняет все обстоятельства дела.

Фигуранты дела о гибели туристов в коллекторе хотели скрыть следы преступления. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#происшествия
#расследование
В Перми обрушились подвал и первый этаж жилого дома
11 сентября 2024, 09:30

Фото: istock/Dmitriy Prokofev

Глава Перми Эдуард Соснин сообщил в своем Telegram-канале о том, что в жилом доме произошло обрушение подвала и первого этажа на площади примерно 36 квадратных метров.
Инцидент произошёл на улице Клары Цеткин, дом 13. Мэр города отметил, что на месте был развёрнут оперативный штаб, в здании работают спасатели.

По его словам, для жителей дома был развёрнут пункт приёма по вопросам размещения эвакуированного населения, а также работает горячая линия. По предварительной информации, пострадавших нет.

«Держу ситуацию на контроле. Дополнительную информацию сообщу позже», — написал он.

Ранее сообщалось, что в немецком Дрездене значительный участок моста через Эльбу рухнул в воду. На обрушившейся части сооружения находились трамвайные пути и пешеходная зона.

До этого в жилом доме Нижнего Тагила прогремел взрыв, обрушилось два подъезда. В результате ЧП порядка 15 квартир оказались разрушены. Из дома эвакуировали 70 человек.

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В Ноябрьске двое школьников сожгли вертолет

Фигуранты дела о гибели туристов в коллекторе хотели скрыть следы преступления

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#спасатели
#дом
#чп
#участок
#взрыв
#человек
#инцидент
#дома
#мэр
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В Подмосковье задержали братьев-вымогателей
11 сентября 2024, 09:10

Фото: iStock/YakobchukOlena

Двух братьев 33-х и 34-х лет задержали полицейские в Орехово-Зуеве по подозрению в вымогательстве крупной суммы у знакомого, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Установлено, что мужчины выяснили, когда их знакомый возвращается с работы, встретили его во дворе его дома и потребовали вернуть 500 тысяч рублей, которые тот якобы занимал у одного из них на ремонт квартиры. Когда потерпевший сказал, что у него нет таких денег, братья избили его и пригрозили расправиться, его он не отдаст долг в ближайшее время. Потерпевший обратился в полицию», — говорится в сообщении.
Нападавших задержали при поддержке сотрудников Росгвардии. Против братьев завели уголовное дело за вымогательство в крупном размере и на время разбирательства оставили под стражей.

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Фигуранты дела о гибели туристов в коллекторе хотели скрыть следы преступления

В трехзвездочной гостинице в Москве прошли обыски по делу о теракте в «Крокусе»
#орехово-зуево
#криминал
#вымогательство
#полиция
#мвд московской области
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Bild: В Дрездене обрушился участок моста с тротуаром и трамвайными путями
11 сентября 2024, 08:24

Фото: istockphoto/Margaret LN Brooks

В немецком Дрездене значительный участок моста через Эльбу рухнул в воду. На обрушившейся части сооружения находились трамвайные пути и пешеходная зона.
Инцидент с мостом произошёл в ночь на 11 сентября, сообщает немецкая газета Bild. В публикации уточняется, что в Эльбу обвалилась часть мостового пролёта длиной около ста метров. В результате обрушения конструкции повреждения получили две трубы централизованного теплоснабжения. Из-за этого по всему городу наблюдаются перебои с подачей тепла.

В местном ситуационном центре сообщили, что причина обрушения участка моста пока остаётся неизвестной. Назначена специальная техническая комиссия, которая изучит все обстоятельства происшествия и даст своё заключение.

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#ночь
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#германия
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Фигуранты дела о гибели туристов в коллекторе хотели скрыть следы преступления
11 сентября 2024, 07:53

Фото: istock/Evgen_Prozhyrko

Согласно судебным документам, фигуранты дела о гибели восьми участников экскурсии в подземном коллекторе в Москве, Александр Ким и Никита Дубас, пытались скрыть улики, связанные с преступлением. Об этом информирует РИА Новости.
По данным следствия, 20 августа прошлого года гид проводил экскурсию для группы из семи человек по подземному коллектору реки Неглинки в Москве. Начался сильный ливень, коллектор затопило. Все восемь участников, включая экскурсовода, погибли.

Киму и Дубасу предъявлено обвинение за оказание небезопасных услуг группой лиц по предварительному сговору. Гражданин Казахстана, глава IT-компании «Спутник» Александр Ким, и руководитель туристической фирмы Никита Дубас были арестованы в конце августа прошлого года, но свою вину они не признали.

Из документов, которые находятся в распоряжении агентства, следует, что основания для избрания меры пресечения в виде заключения под стражу в настоящее время не изменились и не отпали.

«После совершения преступления предприняты меры по сокрытию следов преступления, в связи с чем по-прежнему имеются основания полагать, что, находясь на свободе, они могут скрыться от следствия и суда», — указано в материалах.

Сообщается, что защита доводы следствия отрицает и отмечает, что один из фигурантов явился к следователю в Москве, чтобы разобраться в произошедшем.

Помимо этого, по мнению защиты, Ким создал площадку и лишь предоставлял ее для размещения объявлений о разного рода экскурсиях. Сам фигурант дела в суде заявил, что его компания — участник «Сколково», не является организатором экскурсий, не разрабатывает маршруты.

Еще один фигурант дела, директор компании «Авангард» Александр Лазовский, по информации СК России, уехал в ОАЭ. Он объявлен в международный розыск и заочно арестован.

Ранее сообщалось, что в трехзвездочной гостинице в Москве прошли обыски по делу о теракте в «Крокусе». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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В трехзвездочной гостинице в Москве прошли обыски по делу о теракте в «Крокусе»
11 сентября 2024, 07:31

Медиасток.рф

Следственные органы провели обыски по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» в трехзвездочном отеле в Басманном районе Москвы. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на материалы дела.
Напомним, что вечером 22 марта в подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холл» ворвались четверо вооруженных террориста, которые стреляли по людям в упор. Спустя некоторое время они подожги концертный зал. Стрельба произошла перед началом концерта российской музыкальной группы «Пикник». Погибли 145 человек.

По данным агентства, в первые сутки после теракта следователи провели не менее 11 обысков в квартирах и хостелах.

Согласно материалам дела, 23 марта днем были проведены обыски в гостинице, расположенной в семи минутах пешком от станции метро Бауманская и в 15 минутах езды от центра Москвы. Стоимость проживания в этом отеле составляет до 11 000 рублей за ночь.

Жительница Москвы поделилась, что узнала о возможном брате обвиняемого по делу о теракте в «Крокусе» Хусейна Хамидова*. Как сообщает РИА Новости, квартира предполагаемого брата располагается на Рязанском проспекте в многоэтажном здании. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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*Внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга
#стрельба
#следователи
#крокус сити холл
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В Белгородской области из-за вмешательства сошел с рельсов грузовой поезд
Под Новым Осколом поезд сошел с рельсов из-за помех в работе транспорта
11 сентября 2024, 06:21

Фото: istock/designbydx

В Белгородской области, на перегоне Волоконовка – Новый Оскол, произошел сход с рельсов грузового поезда вследствие вмешательства в работу железнодорожного транспорта.
Инцидент произошел 10 сентября в 23:17, сообщает Telegram-канал Юго-Восточной железной дороги (ЮВЖД). По предварительным данным, с рельсов сошли локомотив и несколько вагонов. Пострадавших в результате происшествия нет. На месте работают сотрудники правоохранительных органов, выясняются обстоятельства произошедшего.

Для ликвидации последствий инцидента на ЮВЖД был создан оперативный штаб.

Последний аналогичный случай в регионе произошел в мае 2023 года, когда в Брянской области из-за подрыва взрывного устройства с рельсов сошел грузовой поезд. Тогда также обошлось без пострадавших.

Ранее сообщалось, что подозреваемые в деле о поставках некачественных сухпайков для российских войск могут скрыться за границей. В документах указано, что один из обвиняемых, Игорь Котельников, может попытаться покинуть страну, чтобы избежать следствия и согласовать свою позицию с соучастниками.

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Следствие узнало о возможности фигурантов дела о сухпайках сбежать за границу
ТАСС: подозреваемые в деле о сухпайках могли скрыться за границей
11 сентября 2024, 05:59

Фото: istock/tanyss

Подозреваемые в деле о поставках некачественных сухпайков для российских войск могут скрыться за границей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.
В документах указано, что один из обвиняемых, Игорь Котельников, может попытаться покинуть страну, чтобы избежать следствия и согласовать свою позицию с соучастниками. Котельников был арестован в июне 2024 года, однако вскоре был найден мертвым в московском следственном изоляторе СИЗО-4 «Медведь». Он был обвиняемым по делу о хищениях, связанным с поставками питания для армии.

Дело связано с бывшим заместителем министра обороны Дмитрием Булгаковым, которого ФСБ задержала 26 июля. Булгакову инкриминируют организацию поставок некачественного питания по завышенным ценам, от чего он, предположительно, получал откаты. Эти действия нанесли ущерб в размере 1,3 миллиарда рублей.

Экспертиза выявила, что сухпайки содержали некачественные продукты — говядина заменялась свининой и курятиной, а энергетическая ценность пайков была завышена.

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#суд
#дело
#фсб
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Суд арестовал имущество бывшего главного нарколога России
ТАСС: Суд арестовал имущество бывшего главного нарколога России Брюна
11 сентября 2024, 05:51

Фото: istock/Alexey Krukovsky

Суд арестовал имущество бывшего главного нарколога Минздрава России Евгения Брюна, который обвиняется в особо крупном мошенничестве при закупке медицинских изделий для Московского научно-практического центра (НПЦ) наркологии.
На данный момент не уточняется, какие конкретно объекты недвижимости попали под арест. Также арестовано имущество других фигурантов дела, включая Сергея Копорова и бывшего вице-президента Российской наркологической лиги Владимира Якушева. Об этом сообщает ТАСС. У Якушева под арест попали квартира, четыре земельных участка, два жилых и два нежилых здания.

Брюн и Якушев были задержаны 19 августа 2022 года. Изначально их обвиняли в хищении 20 миллионов рублей, однако вскоре к делу присоединились еще трое фигурантов, а сумма предполагаемого ущерба возросла до почти 140 миллионов рублей. В июне 2023 года суд продлил их домашний арест.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ провели обыски в Управлении собственной безопасности ГУ МВД по Санкт-Петербургу. Посещение силовиков коллег-правоохранителей закончилось задержанием подполковника полиции, одного из руководителей главка.

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#суд
#приговор
#арест
#имущество
#квартира
#фсб
#сотрудники
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Мэра бразильского города засняли во время секса втроем перед выборами
11 сентября 2024, 05:30

Фото: istock/Mukhina1

Мэр города Минасу в штате Гояс, 63-летний Карлос Альберто Лерейя, оказался в центре скандала после того, как в сеть попало видео, на котором он, предположительно, занимается сексом с двумя женщинами. Об этом сообщает Daily Star.
Скандальное семиминутное видео было обнародовано перед выборами. На нем человек, похожий на Лерейю, принимает участие в групповом акте, который был снят скрытой камерой, предположительно спрятанной под мебелью. Полицейское расследование подтвердило, что запись не подвергалась редактированию.

Видео впервые появилось во время предвыборных дебатов, когда соперник Лерейи, Роджер Сеабра, продемонстрировал его на публике. В ответ на это Лерейя назвал действия оппонента бесчеловечными и бесстыдными, потребовав сосредоточиться на обсуждении вопросов благоустройства города.

Ранее подобные скандалы с политиками привлекали внимание, как в случае с министром культуры Италии Дженнаро Санджулиано, чьи компрометирующие материалы также были обнародованы бывшей любовницей.

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#человек
#запись
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