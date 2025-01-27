Находившуюся в международном розыске бывшую судью Хахалеву задержали в Баку

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В Баку при попытке вылететь в Дубай задержана экс-судья Елена Хахалева, передает 112. Уточняется, что российская сторона потребует экстрадировать задержанную.
Елену Хахалеву обвиняют в служебном подлоге и мошенничестве, в России ее заочно арестовали. Женщина получила известность, когда в интернет попало видео шикарной свадьбы ее дочери.
МВД и Генпрокуратура России уже в курсе задержания. Вскоре силовики Азербайджана получат от Москвы документацию, на основании которой будут решать вопрос об экстрадиции.
Елена Хахалева находилась в международном розыске.
Перед этим стало известно, что в одном из столичных СИЗО скончался бывший начальник УВД Озер в подмосковном регионе Анатолий Камышов.
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МВД и Генпрокуратура России уже в курсе задержания. Вскоре силовики Азербайджана получат от Москвы документацию, на основании которой будут решать вопрос об экстрадиции.
Елена Хахалева находилась в международном розыске.
Перед этим стало известно, что в одном из столичных СИЗО скончался бывший начальник УВД Озер в подмосковном регионе Анатолий Камышов.
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Никита Кротов