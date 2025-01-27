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Главная / Новости / Происшествия/ Завел любовницу и убил жену-гинеколога: известный врач из Петербурга 11 лет скрывал страшное. Как удалось выйти на его след?

Завел любовницу и убил жену-гинеколога: известный врач из Петербурга 11 лет скрывал страшное. Как удалось выйти на его след?

Фото: istockphoto / Artem_Furman

Фото: istockphoto / Artem_Furman

11 лет потребовалось, чтобы раскрыть исчезновения известного в Санкт-Петербурге акушера-гинеколога Ирины Земченковой, пропавшей в 2010 году. Врач ушла на работу в выходной день 23 февраля, и больше её никто не видел. Несмотря на усердные поиски, в которых участвовали волонтёры и частный детектив, тело Ирины так и не нашли, и её признали погибшей. Только спустя 11 лет был задержан её бывший муж — влиятельный врач и главный нефролог Санкт-Петербурга Александр Земченков. Подробности случившегося расскажет «Радио 1».

«Жди меня»


Через месяц после пропажи женщины её отец обратился в программу «Жди меня», чтобы узнать, куда пропала его дочь.



«Когда дочь пропала, я написал заявление, потом пришел к начальнику следственного отдела, а он говорит: "Она, наверное, влюбилась и уехала куда-то". Вот так её искали! Никто ничего не делал, моё заявление только 5 марта 2010 года попало на стол в уголовный розыск! Так как я знаком с Константином Эрнстом, я ему позвонил и попросил помочь. Костя прислал съемочную группу, и на передаче «Жди меня» рассказали историю пропажи моей дочки. После этого меня пригласили в уголовный розыск, там сидели три полковника, которые тут же спросили: "А вы знаете, что у вашего зятя была любовница?". Я в это не поверил, но ответил так: "Я ведь не мальчик, если бы из-за любовницы убивали жен, вы все были бы вдовцами"», — рассказал «КП-Петербург» отец Ирины, доктор ветеринарных наук, профессор Геннадий Кононов.

Мама Ирины также не поверила в то, что муж Ирины Александр Земченков способен на убийство. По её словам, он был лучшим зятем, о котором она даже и мечтать не могла.

Династия врачей


Семья Земченковых всегда считалась образцовой парой среди медицинских династий. Их знакомство произошло ещё в студенчестве, когда Александр попал в группу, в которой училась Ирина. Её отец Геннадий Кононов был основателем и руководителем Ленинградской школы ветеринарной акушерско-гинекологической эндокринологии, а её мать работала в Институте акушерства и гинекологии.

В свою очередь, отец Александра был главным нефрологом Тверской области, а его мать и сестра тоже были врачами-акушерками.

Молодые люди быстро нашли общий язык, начали встречаться и вскоре поженились. В браке Ирина и Александр прожили почти 30 лет, воспитав троих детей. На момент исчезновения Ирины её сыну было 27 лет, а дочерям — 22 и 13.

«Он очень приятный был, так красиво ухаживал за дочкой до последнего дня, всегда был обходительный. Не скандалист, каких-то серьезных ссор у них не было», — поделился Кононов.

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Ушла и не вернулась


Отец Ирины видел её последний раз за два дня до её исчезновения. Вместе с мужем и детьми она приехала к Геннадию 21 февраля, чтобы поздравить с наступающим Днем защитника Отечества.

«У них в этот день были хорошие отношения, Александр был очень вежлив с дочкой, перед уходом помог ей надеть пальто. Я не подозревал, что в их отношениях может быть что-то не так. 22 февраля дочка провела в роддоме две плановые операции, после чего с девчонками пошла в театр», — рассказал мужчина.

Утром 23 февраля Кононов ожидал звонка от дочери — у них была традиция общаться каждые выходные ровно в 8:00. Однако в то утро вместо неё позвонил Александр Земченков.

«Он позвонил мне в 8 утра, сказал, что дочка поздно пришла из театра, поэтому еще спит, попросил ее не беспокоить. Удивительно, ни до этого, ни после этого он мне никогда сам не звонил», — вспоминал отец Ирины.

Когда женщина пропала, Александр стал сотрудничать со следствием и подробно рассказал о событиях того утра. По его словам, Ирина проснулась и сообщила, что в выходной день ей нужно проверить пациентов. Около 11:30 она покинула дом и направилась на работу, но так и не дошла. Муж сообщил, что несколько раз пытался дозвониться до жены, но она не отвечала.

«Мы совершенно не понимаем, как такое могло произойти. Средь бела дня, в большом городе, в одном из центральных районов», — рассказала подруга пропавшей Нелли Вараюнь.

При этом, в тот же день обеспокоенный Геннадий позвонил зятю, который уверил его, что Ирина на работе, а он гуляет с детьми. Однако выяснилось, что дети в ту ночь находились на даче.

«Мы очень надеемся, очень верим, что помощь аудитории программы "Жди меня" даст нам дополнительные шансы, дополнительную веру, что мы получим какую-то информацию, пусть самую незначительную, но дающие нам путь поиска, путь надежды. Очень рассчитываем на любое ваше содействие», — сказал Земченков в программе «Жди меня».

Позднее следователи проверили записи с камер видеонаблюдения в округе, которые показали, что Ирина в тот день из дома не выходила.

Александр Земченков с женой и детьми (фото: кадр из программы «Жди меня»)

Любовница мужа


Как стало известно, в момент исчезновения Ирины её муж Александр, предположительно, уже был в отношениях с другой женщиной.

«Роман с ней у зятя начался еще при живой дочери. Я долго не верил в это. В итоге подруга дочери рассказала: «Ирка нам говорила, что у Сашки, вроде, есть любовница». Отсюда и начали крутить эту историю. Но я все равно сомневался», — отметил отец пропавшей.

Через четыре месяца после пропажи жены Александр поехал в Сочи с новой возлюбленной, которая позже стала его женой. В настоящее время они вместе воспитывают общего ребёнка.

«Время лечит, все забылось. Но когда я однажды пришел в отделение, увидел у него кольцо — женился. Спросил его: "Зачем она тебе?". Он ответил: "Нужна". Это произошло примерно через 8 лет после исчезновения дочки», — рассказал Геннадий.

Убийцу задержали


Спустя 11 лет безрезультатного расследования Геннадий Кононов написал письмо главе СКР Александру Бастрыкину.

Следователи снова опросили свидетелей и выяснили, что Ирина не должна была ехать на работу в день исчезновения. Охранник подтвердил, что она не выходила из дома, что также показали камеры наблюдения. Были раскрыты детали романа Александра Земченкова с коллегой, что изменило подход к расследованию.

«Обвинение полагает, что 23.02.2010, находясь в квартире, на почве личных неприязненных отношений с супругой, вызванных, в том числе изменами Земченкова, обвиняемый нанес супруге черепно-мозговую травму, от которой наступила смерть», — сообщила Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Александр признался в убийстве своей жены Ирины. По его словам, в ходе ссоры он толкнул супругу, и она ударилась головой, что привело к её смерти.

2 апреля Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга арестовал Земченкова. Его адвокат утверждал, что смерть Ирины была ненамеренной. Мужчина признал вину по статье «Причинение смерти по неосторожности», а не по статье «Убийство». Прокурор и суд согласились с его версией.

Однако тело Ирины так и не было найдено, и точная причина её смерти осталась неизвестной. В марте 2022 года Петроградский суд прекратил уголовное дело из-за истечения сроков давности. Обвинение изменило квалификацию преступления с «убийства» на «убийство по неосторожности», и суд согласился с ходатайством защиты о прекращении дела. Земченкова отпустили прямо в зале суда.

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Экс-глава УВД Озер в Подмосковье Анатолий Камышов внезапно умер в СИЗО
27 января 2025, 13:16

Фото: istockphoto/Maddie Red Photography

Экс-начальник УВД Озер в Подмосковье Анатолий Камышов умер в столичном СИЗО накануне в воскресенье, 26 января. Как пишет «МК», фигуранта подозревали в организации убийства главы администрации Озерского района МО в 2002 году.
Предполагается, что причиной смерти стал сердечный приступ. Перед смертью 68-летний мужчина почувствовал себя плохо. Местные медики пытались оказать помощь Камышову, но безрезультатно.

Камышова взяли под стражу в ноябре прошлого года по делу «банды спецназовцев». Следователи считали, что в «нулевые» группировка, состоявшая из действующих и экс-силовиков, убивала чиновников и бизнесменов.

По версии следствия, именно от рук «банды спецназовцев» погибли на Ленинградском шоссе глава администрации Озерского района МО Владимир Сащихин с супругой в конце марта 2002 года. Доказательств того, что заказчиком является Камышов, не обнаружили, поэтому и не арестовали тогда. Однако позже Камышов стал фигурантом по делу о превышении полномочий, но был оправдан.

В 2011 году Камышов руководил компанией, которая собирала коммунальные платежи, затем, в 2013-м, был замглавы администрации Озерского района МО. После этого он стал пенсионером.

Меру пресечения Камышову избрали на основании новых улик, подтверждающих его причастность к преступлению.

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Курортный роман с немкой, сын с судимостью, связь с актерской династией: умер племянник Олега Янковского, что известно
27 января 2025, 13:10

Игорь Янковский (Фото: кадр из шоу «Судьба человека»)

26 января умер Игорь Янковский, актер и один из основателей Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР). Ему было 73 года. Как жил и почему скончался представитель актёрской династии расскажет «Радио 1».

Игорь Янковский: биография


Игорь Янковский родился в 1951 году в знаменитой актерской семье. Он сам стал актером, окончив театральное училище имени Щукина в 1974 году, после чего до 1992 года работал в театре на Малой Бронной. Дебютировал в кино Янковский в 1973 году в фильме «Это сильнее меня», а настоящую популярность приобрел, сыграв Джеральдина-младшего в телесериале о приключениях принца Флоризеля, основанном на повестях Стивенсона.

В начале 1990-х годов Игорь Янковский активно переключился на рекламный бизнес, став соучредителем и руководителем коммуникационной группы «Максима». В 1996 году он возглавил Московский международный фестиваль рекламы, а в начале 2000-х стал соучредителем и руководителем агентства «Рекламный картель». В 2004 году Янковский занял пост президента Российской ассоциации рекламных агентств (АКАР).

Однако Игорь Янковский не прекратил свою актерскую карьеру. В 2002 году он снялся в фильме своего племянника Филиппа Янковского под названием «В движении». В начале 2000-х годов он также попробовал себя на телевидении в качестве ведущего игры «Алчность» на канале НТВ.

Внезапная смерть и связь с Добровольской: умер актер сериалов «Папины дочки» и «След» Игорь Ромащенко, что известно
Внезапная смерть и связь с Добровольской: умер актер сериалов «Папины дочки» и «След» Игорь Ромащенко, что известно

Курортный роман с немкой


Игорь Янковский с женой и дочерью (Фото: соцсети)

Что касается его личной жизни, то она кардинально изменилась во время отдыха в Сочи. Там он встретил рыжеволосую немку Эвелин Мотл.

Между ними завязался курортный роман, который, казалось бы, не имел шансов на продолжение. Однако Игорь Ростиславович был настолько очарован этой красавицей, что вскоре сделал ей предложение. После замужества Эвелин переехала в Россию, где её тепло встретили родственники Игоря. Она подарила ему дочь с двойным именем Анна-Мария и сына Дениса. Однако последний стал источником разочарования для идеальной семьи Янковских.

Судимость сына


Денис, проведя юность в Англии без должного контроля, привык к вечеринкам и развлечениям. Этот образ жизни сохранился и после его возвращения в Россию, что привело к неприятному инциденту в 2010 году.

На тот момент ему исполнилось 26 лет. Он был задержан с запрещёнными веществами при попытке их сбыта. В ходе расследования выяснилось, что он сам также употреблял наркотики. Прокурор требовал три года лишения свободы, но Денису повезло: ему назначили четыре года условно. Он пообещал больше не нарушать закон.

Кажется, это обещание он сдерживает, так как с тех пор о нём не слышно в скандалах. Однако гордостью отца он так и не стал, ведь на всех мероприятиях Игорь Ростиславович появляется только с женой и дочерью.

Причины смерти


Осложнения, вызванные циррозом печени, стали предварительной причиной смерти Игоря Янковского. У него также диагностировали двустороннюю пневмонию, отёк легких и мозга. Врачи пытались реанимировать его на протяжении 30 минут, но, к сожалению, безуспешно. Янковский скончался в реанимации 26 января в 22:00.

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Внезапная смерть и связь с Добровольской: умер актер сериалов «Папины дочки» и «След» Игорь Ромащенко, что известно
27 января 2025, 12:32

Игорь Ромащенко (Фото: соцсети)

27 января стало известно о кончине Игоря Ромащенко. Артист скоропостижно ушел из жизни в воскресенье. Чем известен актер и что стало причиной его внезапной кончины расскажет «Радио 1».

Игорь Ромащенко: биография


Игорь Ромащенко родился 4 января 1966 года в Ворошиловграде (ныне Луганск). После окончания средней школы № 9 в 1983 году, он активно занимался спортом, включая волейбол, баскетбол и бокс. В том же году поступил в ГИТИС на курс, который вели С.Н. Колосов и Л.И. Касаткина. Среди его однокурсников была народная артистка России Евгения Добровольская, которая скончалась 10 января от онкологического заболевания.

С 1984 по 1986 год проходил службу в Советской Армии. После демобилизации продолжил обучение в ГИТИСе под руководством Е.Н. Лазарева и В.Н. Левертова, завершив его в 1990 году. В 1991 году он окончил Телевизионные курсы при Гостелерадио СССР, получив специальность режиссера-постановщика телевизионных программ.

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Чем известен


Игорь Ромащенко (фото: кадр из сериала «Эксперт»)

С 1989 по 1992 год Ромащенко работал в Московском театре «Сатирикон» имени А.И. Райкина. В его театральном репертуаре можно найти такие работы, как «Маугли» по Р. Киплингу (роль Волка, реж. К. Райкин), «Геркулес и Авгиевы конюшни» Ф. Дюрренматта (роль Камбиза, реж. А. Аркадин-Школьник), «Голый король» Е. Шварца (роль Поэта, реж. А. Горбань) и «Тайны и страсти отеля «Мавритания» (роль дона Мауро де Отелло, реж. Д. Банников).

26 июня 2014 года его работа над серией «Дело живодеров» в телепрограмме «Следствие вели» принесла ему премию ТЭФИ в категории «Публицистическая программа "Человек и право"». Режиссер также принимал участие в съемках фильмов в качестве актера. Зрители могли увидеть его в картинах «Папины дочки» и «След».


Причины смерти


По словам коллеги Ромащенко Павла Чернявского, причиной смерти актера могли стать проблемы с сердцем. Чернявский подчеркнул, что Ромащенко работал очень интенсивно и плодотворно, его вклад в киноискусство включает более 100 проектов.

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#работа
#актёр
#ссср
#следствие
#человек
#заболевания
#артист
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Взрыв прогремел в пермской школе: что произошло
Внешний аккумулятор взорвался в портфеле школьника в Перми
27 января 2025, 12:19

Фото: iStock/Aleksandr Grechanyuk

Пауэрбанк взорвался в портфеле подростка в школе №116 в Перми. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Согласно сообщению, взрыв произошел во время перемены. Пауэрбанк находился в портфеле подростка. Устройство начало дымить, искриться и взорвалось. Школьник быстро среагировал, скинул ранец со спины и попытался самостоятельно потушить огонь.

В итоге все содержимое портфеля сгорело. Ученик не пострадал.

Ранее сообщалось, что чернокожий подросток устроил стрельбу в одной из школ города Нэшвилл в США. 17-летний Соломон Хендерсон пришел в столовую с пистолетом. Он ранил двух темнокожих школьниц, одна из которых позже скончалась в больнице. Вторая девушка получила ранение руки. Ее состояние стабильно. После стрельбы подросток совершил суицид.


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#суицид
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«Всем русским надо сдохнуть»: россиянка сбежала из Лондона от мужа-тирана, взбесившегося из-за СВО
Россиянка сбежала из Лондона от мужа-тирана, который возненавидел ее из-за СВО
27 января 2025, 10:35

Фото: iStock/Pranithan Chorruangsak

Гражданка России вместе с дочерью сбежала из Великобритании от мужа-тирана, который стал избивать их после начала спецоперации. Мужчина возненавидел все, что связано с РФ и даже собственную дочь. Об этом пишет Shot.
По данным издания, Елена жила в Белгороде. В интернете она познакомилась с англичанином Дарраном Уилдоном. В 2015 году пара сыграла свадьбу, а девушка переехала в Лондон. Через два года родилась дочь. Однако после начала российской спецоперации в семье начались проблемы. Начитавшись английской пропагандистской прессы, мужчина возненавидел всех русских, в том числе и родную семью.

По словам Елены, муж говорил, что «всем русским надо сдохнуть», и всех их будут «убивать спецпулями». Со временем ситуация начала ухудшаться. Англичанин начал избивать жену и дочь, запирал их в кладовке, запрещал говорить на русском. Елена попросила приехать к ним свою маму, но тиран начал избивать и ее.

Елена рассказала, что муж начал употреблять запрещённые в Великобритании препараты, запивая их алкоголем. В один из моментов срыва женщина вместе с матерью и дочкой босиком бежали из дома и спрятались у соседей. Мужчину заключили под стражу, возбудили дело о насилии в семье и угрозе жизни, но позже выпустили под залог, но наложили запрет на любой контакт и даже приближение к дочке и жене.

Тогда женщина наконец решила вернуться на родину. В России она подала на развод. Живет она с семилетней дочерью у родственников в Белгороде. Из своей квартиры ей пришлось временно уехать из-за падения украинской ракеты рядом с домом. Тем временем Дарран обвинил бывшую супругу в похищении дочери и пытается вернуть ребенка в Великобританию.

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В административном здании ростовского СИЗО произошел пожар
РИА Новости: короткое замыкание стало причиной пожара в СИЗО-1 в Ростове-на-Дону
27 января 2025, 09:51

Фото: iStock/Distortion Media

Пожар произошел в одном из помещений административного здания ростовского СИЗО, где летом произошел захват заложников. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ФСИН по Ростовской области.
Согласно предварительной информации, возгорание случилось из-за короткого замыкания. Огонь оперативно потушили на площади около 5 квадратных метров.

Уточняется, что пострадавших в результате произошедшего нет. В настоящее время учреждение работает в штатном режиме. По факту инцидента проводится проверка.

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#пожар
#ростов
#сизо
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Мигрант наказывал ребенка раскаленным металлом
В Лобне иностранец-нелегал наказывал дочь раскаленным металлом за провинности
27 января 2025, 09:47

Фото: iStock/Achisatha Khamsuwan

В Лобне задержан иностранный гражданин, подозреваемый в истязании своей малолетней дочери. Об этом информирует РИА Новости.
По данным Следственного комитета России, с января 2024 года мужчина систематически избивал девочку и причинял ей ожоги раскаленными металлическими предметами за различные провинности.

Следователи установили, что семья находится в России нелегально, в связи с этим организована проверка по статьям об организации незаконной миграции и халатности. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя ГСУ СК России по Московской области Ярославу Яковлеву представить доклад о ходе расследования и обстоятельствах дела.

Дело находится под контролем центрального аппарата ведомства, ожидается, что дальнейшие действия следователей будут направлены на тщательное выяснение всех обстоятельств преступления.

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Подмосковные полицейские задержали рецидивиста из Бурятии за кражу мобильного
27 января 2025, 09:38

Фото: iStock/Achisatha Khamsuwan

Неоднократно судимого за кражи и грабежи 37-летнего уроженца Бурятии задержали подмосковные полицейские по подозрению в похищении мобильного телефона из кармана пассажирки в маршрутке в Химках, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Следствие установило, что злоумышленник вытащил мобильный телефон из кармана шубы у женщины, которая заходила в маршрутку. После этого он попросил водителя остановиться и быстро вышел из салона», — говорится в сообщении.
Установить личность злоумышленника удалось по записям с камер видеонаблюдения. Мужчину задержали в Москве около одной из станций метро. Задержанный рассказал, что украденный телефон он продал, а деньги потратил на личные нужды.

Против мужчины завели уголовное дело по статье «Кража» и оставили под стражей до суда.

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#криминал
#полиция
#мвд московской области
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Известный телеведущий погиб с семьей при пожаре в Турции
Телеведущий Туркмен погиб с семьей при пожаре на горнолыжном курорте Турции
27 января 2025, 09:01

Фото: iStock/jorgeantonio

Известный телеведущий, журналист, финансовый консультант и спортивный менеджер Недим Туркмен погиб при пожаре в гостинице горнолыжного курорта в Карталкае. Об этом информирует телеканал Bloomberg HT.
Отмечается, что во время пожара также погибли супруга и двое детей журналиста — 18-летняя дочь Ала и 22-летний сын Юсуф.

Владелец отеля Grand Kartal возложил ответственность за произошедшее на персонал и консультантов гостиницы.

Напомним, в ночь на 21 января сильный пожар вспыхнул в 11-этажном отеле на горнолыжном курорте Карталкая в Турции, унеся жизни 78 человек. По предварительным данным, пожар начался на кухне ресторана.

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