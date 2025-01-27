Завел любовницу и убил жену-гинеколога: известный врач из Петербурга 11 лет скрывал страшное. Как удалось выйти на его след?

Фото: istockphoto / Artem_Furman
11 лет потребовалось, чтобы раскрыть исчезновения известного в Санкт-Петербурге акушера-гинеколога Ирины Земченковой, пропавшей в 2010 году. Врач ушла на работу в выходной день 23 февраля, и больше её никто не видел. Несмотря на усердные поиски, в которых участвовали волонтёры и частный детектив, тело Ирины так и не нашли, и её признали погибшей. Только спустя 11 лет был задержан её бывший муж — влиятельный врач и главный нефролог Санкт-Петербурга Александр Земченков. Подробности случившегося расскажет «Радио 1».
«Жди меня»
Через месяц после пропажи женщины её отец обратился в программу «Жди меня», чтобы узнать, куда пропала его дочь.
«Когда дочь пропала, я написал заявление, потом пришел к начальнику следственного отдела, а он говорит: "Она, наверное, влюбилась и уехала куда-то". Вот так её искали! Никто ничего не делал, моё заявление только 5 марта 2010 года попало на стол в уголовный розыск! Так как я знаком с Константином Эрнстом, я ему позвонил и попросил помочь. Костя прислал съемочную группу, и на передаче «Жди меня» рассказали историю пропажи моей дочки. После этого меня пригласили в уголовный розыск, там сидели три полковника, которые тут же спросили: "А вы знаете, что у вашего зятя была любовница?". Я в это не поверил, но ответил так: "Я ведь не мальчик, если бы из-за любовницы убивали жен, вы все были бы вдовцами"», — рассказал «КП-Петербург» отец Ирины, доктор ветеринарных наук, профессор Геннадий Кононов.
Мама Ирины также не поверила в то, что муж Ирины Александр Земченков способен на убийство. По её словам, он был лучшим зятем, о котором она даже и мечтать не могла.
Династия врачей
Семья Земченковых всегда считалась образцовой парой среди медицинских династий. Их знакомство произошло ещё в студенчестве, когда Александр попал в группу, в которой училась Ирина. Её отец Геннадий Кононов был основателем и руководителем Ленинградской школы ветеринарной акушерско-гинекологической эндокринологии, а её мать работала в Институте акушерства и гинекологии.
В свою очередь, отец Александра был главным нефрологом Тверской области, а его мать и сестра тоже были врачами-акушерками.
Молодые люди быстро нашли общий язык, начали встречаться и вскоре поженились. В браке Ирина и Александр прожили почти 30 лет, воспитав троих детей. На момент исчезновения Ирины её сыну было 27 лет, а дочерям — 22 и 13.
«Он очень приятный был, так красиво ухаживал за дочкой до последнего дня, всегда был обходительный. Не скандалист, каких-то серьезных ссор у них не было», — поделился Кононов.
Доверчивая жена, сбежавшая дочь и сын-преступник: как сейчас живут родственники маньяка Андрея Чикатило
Ушла и не вернулась
Отец Ирины видел её последний раз за два дня до её исчезновения. Вместе с мужем и детьми она приехала к Геннадию 21 февраля, чтобы поздравить с наступающим Днем защитника Отечества.
«У них в этот день были хорошие отношения, Александр был очень вежлив с дочкой, перед уходом помог ей надеть пальто. Я не подозревал, что в их отношениях может быть что-то не так. 22 февраля дочка провела в роддоме две плановые операции, после чего с девчонками пошла в театр», — рассказал мужчина.
Утром 23 февраля Кононов ожидал звонка от дочери — у них была традиция общаться каждые выходные ровно в 8:00. Однако в то утро вместо неё позвонил Александр Земченков.
«Он позвонил мне в 8 утра, сказал, что дочка поздно пришла из театра, поэтому еще спит, попросил ее не беспокоить. Удивительно, ни до этого, ни после этого он мне никогда сам не звонил», — вспоминал отец Ирины.
Когда женщина пропала, Александр стал сотрудничать со следствием и подробно рассказал о событиях того утра. По его словам, Ирина проснулась и сообщила, что в выходной день ей нужно проверить пациентов. Около 11:30 она покинула дом и направилась на работу, но так и не дошла. Муж сообщил, что несколько раз пытался дозвониться до жены, но она не отвечала.
«Мы совершенно не понимаем, как такое могло произойти. Средь бела дня, в большом городе, в одном из центральных районов», — рассказала подруга пропавшей Нелли Вараюнь.
При этом, в тот же день обеспокоенный Геннадий позвонил зятю, который уверил его, что Ирина на работе, а он гуляет с детьми. Однако выяснилось, что дети в ту ночь находились на даче.
«Мы очень надеемся, очень верим, что помощь аудитории программы "Жди меня" даст нам дополнительные шансы, дополнительную веру, что мы получим какую-то информацию, пусть самую незначительную, но дающие нам путь поиска, путь надежды. Очень рассчитываем на любое ваше содействие», — сказал Земченков в программе «Жди меня».
Позднее следователи проверили записи с камер видеонаблюдения в округе, которые показали, что Ирина в тот день из дома не выходила.
Александр Земченков с женой и детьми (фото: кадр из программы «Жди меня»)
Любовница мужа
Как стало известно, в момент исчезновения Ирины её муж Александр, предположительно, уже был в отношениях с другой женщиной.
«Роман с ней у зятя начался еще при живой дочери. Я долго не верил в это. В итоге подруга дочери рассказала: «Ирка нам говорила, что у Сашки, вроде, есть любовница». Отсюда и начали крутить эту историю. Но я все равно сомневался», — отметил отец пропавшей.
Через четыре месяца после пропажи жены Александр поехал в Сочи с новой возлюбленной, которая позже стала его женой. В настоящее время они вместе воспитывают общего ребёнка.
«Время лечит, все забылось. Но когда я однажды пришел в отделение, увидел у него кольцо — женился. Спросил его: "Зачем она тебе?". Он ответил: "Нужна". Это произошло примерно через 8 лет после исчезновения дочки», — рассказал Геннадий.
Убийцу задержали
Спустя 11 лет безрезультатного расследования Геннадий Кононов написал письмо главе СКР Александру Бастрыкину.
Следователи снова опросили свидетелей и выяснили, что Ирина не должна была ехать на работу в день исчезновения. Охранник подтвердил, что она не выходила из дома, что также показали камеры наблюдения. Были раскрыты детали романа Александра Земченкова с коллегой, что изменило подход к расследованию.
«Обвинение полагает, что 23.02.2010, находясь в квартире, на почве личных неприязненных отношений с супругой, вызванных, в том числе изменами Земченкова, обвиняемый нанес супруге черепно-мозговую травму, от которой наступила смерть», — сообщила Объединенная пресс-служба судов Петербурга.
Александр признался в убийстве своей жены Ирины. По его словам, в ходе ссоры он толкнул супругу, и она ударилась головой, что привело к её смерти.
2 апреля Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга арестовал Земченкова. Его адвокат утверждал, что смерть Ирины была ненамеренной. Мужчина признал вину по статье «Причинение смерти по неосторожности», а не по статье «Убийство». Прокурор и суд согласились с его версией.
Однако тело Ирины так и не было найдено, и точная причина её смерти осталась неизвестной. В марте 2022 года Петроградский суд прекратил уголовное дело из-за истечения сроков давности. Обвинение изменило квалификацию преступления с «убийства» на «убийство по неосторожности», и суд согласился с ходатайством защиты о прекращении дела. Земченкова отпустили прямо в зале суда.
Читайте также:
Курортный роман с немкой, сын с судимостью, связь с актерской династией: умер племянник Олега Янковского, что известно
Внезапная смерть и связь с Добровольской: умер актер сериалов «Папины дочки» и «След» Игорь Ромащенко, что известно
Мигрант наказывал ребенка раскаленным металлом
Дайана Хусинова