Стало известно, кто расстрелял охранника гостиницы «Украина»

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В Москве бизнесмен расстрелял охранника гостиницы «Украина» и скрылся на «Гелендвагене». Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По данным канала, ночью 28 апреля полицейские выехали на Кутузовский проспект из-за сообщения о стрельбе. На месте происшествия они увидели раненного в голову мужчину. Пострадавшим оказался охранник гостиницы. По его словам, машина остановилась напротив него. Стекло опустилось и водитель выстрелил ему в голову. Мужчине повезло, пуля лишь поцарапала ему голову. Его увезли в больницу, где обработали и зашили рану.
Отмечается, что стрелявшего зовут Арменак. Он был пьян и без прав. Автомобиль числился на дорожно-разметочной компании «Век», учредителем которой был Арменак. В отделе полиции у мужчины нашли глаткоствольное ружье, а в карманах джинс три пакетика с наркотиками. Бизнесмену грозит три уголовных дела.
Ранее в Москве арестовали мужчину, пытавшегося зарезать бывшую жену в ТЦ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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