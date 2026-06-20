Бизнесмен в России похитил груз с яблоками на 18 миллионов рублей
В Краснодарском крае 43-летний предприниматель обвиняется в хищении крупной партии фруктов. Об этом пишет «Лента.ру».
Мужчина договорился с поставщиком о закупке яблок по 67 рублей за килограмм и принял 16 грузовиков с товаром (всего 810 контейнеров общей стоимостью около 18,3 млн рублей). Однако полученные 275 тонн фруктов бизнесмен оперативно реализовал, но так и не рассчитался с контрагентом.
К тому же из всех тар он возвратил только 502 единицы, остальные 308 контейнеров исчезли. По указанному факту проводится проверка.
Ранее россиянин обокрал добывающую компанию на 23 тонны нефти. Подробности в нашем материале.
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