Достижения.рф

Блогер Литвин «чуть не разбился» в самолете

Блогер Литвин заявил, что «чуть не разбился» в самолете из Москвы на Камчатку
Михаил Литвин (Фото: Телеграм/litvintm)

Блогер-миллионник Михаил Литвин заявил, что самолет, на котором он с командой летел из Москвы в Петропавловск-Камчатский, едва не разбился. Видео с рассказом об инциденте он выложил в своем телеграм-канале.



По словам блогера, Boeing-777 не смог приземлиться в Елизово. В результате экипаж решил совершить посадку в запасном аэропорту в Магадане.

Литвин отметил, что за всю его жизнь при перелетах случалась разная турбулентность, но с таким он столкнулся впервые. Блогер добавил, что даже бортпроводник, обслуживающий их салон, признался: подобное произошло с ним впервые за 10 лет работы в авиации.

Ранее стало известно, что водитель певицы Ларисы Долиной заблокировал для пешеходов тротуар в центре Москвы.

Лидия Пономарева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0