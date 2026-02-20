Блогер Литвин «чуть не разбился» в самолете

20 февраля 2026, 10:22

Блогер Литвин заявил, что «чуть не разбился» в самолете из Москвы на Камчатку

Михаил Литвин (Фото: Телеграм/litvintm)

Блогер-миллионник Михаил Литвин заявил, что самолет, на котором он с командой летел из Москвы в Петропавловск-Камчатский, едва не разбился. Видео с рассказом об инциденте он выложил в своем телеграм-канале.