Блогер Литвин «чуть не разбился» в самолете
Блогер-миллионник Михаил Литвин заявил, что самолет, на котором он с командой летел из Москвы в Петропавловск-Камчатский, едва не разбился. Видео с рассказом об инциденте он выложил в своем телеграм-канале.
По словам блогера, Boeing-777 не смог приземлиться в Елизово. В результате экипаж решил совершить посадку в запасном аэропорту в Магадане.
Литвин отметил, что за всю его жизнь при перелетах случалась разная турбулентность, но с таким он столкнулся впервые. Блогер добавил, что даже бортпроводник, обслуживающий их салон, признался: подобное произошло с ним впервые за 10 лет работы в авиации.
