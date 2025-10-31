Достижения.рф

Мощный пожар на юге Москвы: подробности

Мощный пожар начался в автосервисе на юге Москвы
Фото: istockphoto/O_Lypa

На юге столицы загорелось здание автосервиса. Об этом сообщает агентство «Москва».



Уточняется, что инцидент произошел на 6-й Радиальной улице. На месте работают сотрудники МЧС, пока данных о пострадавших не поступало.

Ранее утром 31 октября в одном из многоквартирных домов Невского района Петербурга вспыхнул крупный пожар. По информации пресс‑службы городского управления МЧС, сигнал о возгорании поступил в 4:10. Оно случилось на улице Антонова-Овсеенко.

При ликвидации последствий спасатели нашли тела двух человек.

Никита Кротов

