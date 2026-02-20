Блогер Варламов* попал в ДТП в Японии и оказался в полиции
Блогер Илья Варламов* попал в ДТП в городе Саппоро на острове Хоккайдо в Японии. Об этом стало известно из видео, появившемся в Сети.
По словам блогера, вечером на скользкой дороге в его автомобиль врезалась машина, за рулем которой находилась местная жительница. Варламов* уточнил, что удар был несильный, и никто не пострадал, однако оба транспортных средства получили повреждения, и теперь их придется чинить.
После аварии блогера вызвали в полицейский участок.Он рассказал, что виновной в ДТП признали японку и обязали ее оплатить ремонт его машины. Варламов* также отметил, что местные правоохранители оказались дружелюбными и даже пожелали ему на прощание здоровья и удачи.
Ранее сообщалось, что Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу блогера и оставил в силе заочный приговор.
