Блогер Варламов* попал в ДТП в Японии и оказался в полиции

20 февраля 2026, 18:15

Илья Варламов* (Фото: Инстаграм**/varlamov)

Блогер Илья Варламов* попал в ДТП в городе Саппоро на острове Хоккайдо в Японии. Об этом стало известно из видео, появившемся в Сети.